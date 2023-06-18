Израиль может продать Украине 200 танков - Stern. Чем известны легендарные Merkava?

Опубликовано: 18.06.2023 18:37 , Обновлено: 18.06.2023

Израиль впервые за свою историю решил экспортировать свои танки Merkava (Меркава). Благодаря одной особенности этих боевых машин некоторые эксперты считают их лучшим танками в мире. Немецкое издание Stern опубликовало материал, в котором говорится, что "есть много оснований полагать, что эти тяжелые боевые танки окажутся в Украине".

Министерство обороны Израиля заявило на прошедшей неделе, что уже ведутся «предварительные переговоры» с двумя неназванными странами о продаже Merkava MK ll и MK III. Известно лишь, что одна из стран находится в Европе.

“Представления о том, что западные танки практически не поддаются уничтожению и что они вытеснят русских с их позиций, развеялись в течение нескольких дней”, - говорится в статье Stern.

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Пока Украина перебросила только часть военных. Говорят, что 70% накопленных резервов украинской армии будут придерживаться для большого удара. Когда он наступит, потери также резко возрастут. Даже если наступление завершится успехом, нельзя ожидать, что война закончится. Таким образом, танковый парк ВСУ должен быть пополнен не позднее осени. “Так что Запад снова должен поставить сотни боевых танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий. С этой точки зрения израильские запасы в количестве более 1000 основных боевых танков выглядят весьма заманчиво”, - считают в немецком издании.

Самые лучшие в мире?

Танки серии «Меркава» выпускаются с 1978 года. Четвертое поколение сейчас находится в эксплуатации, и было объявлено о выпуске пятого. Между поколениями танков I, II, III и IV ещё были промежуточные модернизации. У “Меркавы” почти столько же градаций, сколько у немецкого Леопарда 2.

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С самого начала танк «Меркава» весил 62 тонны и была одним из самых тяжелых боевых танков в мире. На него ставили лицензионную британскую нарезную пушку M68 L7, считавшуюся лучшим орудием в мире того времени. Сегодня она устарел. Merkava II, как и Leopard I, не сможет пробить лобовую броню более новых российских танков. А вот танк Merkava III был вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой L44 израильской разработки. Это орудие уже может справиться с лобовой броней российских танков.

Однако чем славятся израильские танки, так это заботой о безопасности экипажей. На протяжении всей серии большее, чем в танках других стран, внимание разработчиками уделялось защите экипажа. У “Меркавы” блок двигателя находится спереди, а экипаж защищен переборкой позади двигателя. Так что у танкистов должен быть реальный шанс выжить даже при пробитии лобовой брони. Все танки «Меркава» также имеют повышенную противоминную защиту.

Также «Меркава» может вместить дополнительных стрелков. Входить и выходить из танка можно через переборку сзади. Таким образом, танк может подобрать раненых. Экипаж также может попасть наружу через задний выход, и ему не нужно пробиваться через открытый люк наверху. Основное назначение заднего люка — быстрое заполнение танка боеприпасами на поле боя. Во всех остальных основных боевых танках боезапас приходится с трудом подвозить в танк через узкие люки в крыше.

“Может и правда, что эти танки не все современные, но это не имеет значения. Россия также отправляет в бой старые танки. Первоначальная идея при разработке всех основных боевых танков, что бронетанковые войска встречаются во встречном бою, в войне на Украине до сих пор массово не осуществилась. И даже более старые модели могут поддерживать пехоту в качестве некоего штурмового орудия”, - считают авторы статьи.