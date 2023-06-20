Появилось видео боя американцев с россиянами на юге Украины
В Сети 20 июня появились видеозаписи боев американских добровольцев с российской армией на юге Украины. Где именно и когда было сняты видео, доподлинно неизвестно.
На кадрах видно, как солдаты продвигаются по задымленному городскому району вдоль разрушенных зданий, ведут бой.
Лица на видео размыты, но в диалогах слышна речь с американским акцентом.
https://telegraf.news/world-news/poyavilos-video-kak-rossijskij-tank-kamikadze-s-tonnami-vzryvchatki-edet-k-vsu-chto-bylo-dalshe/
Newsweek не смог проверить и подтвердить эти кадры, как и то, когда они были сняты.
В свою очередь Государственный департамент США призвал американцев не ездить в Украину, а если оказались там, то как можно скорее покинуть эту страну.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS:
Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. Что говорят в Киеве?