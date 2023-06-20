Появилось видео боя американцев с россиянами на юге Украины

🎥 Видео

Опубликовано: 20.06.2023 16:46 , Обновлено: 20.06.2023

В Сети 20 июня появились видеозаписи боев американских добровольцев с российской армией на юге Украины. Где именно и когда было сняты видео, доподлинно неизвестно.

На кадрах видно, как солдаты продвигаются по задымленному городскому району вдоль разрушенных зданий, ведут бой.

Лица на видео размыты, но в диалогах слышна речь с американским акцентом.

https://telegraf.news/world-news/poyavilos-video-kak-rossijskij-tank-kamikadze-s-tonnami-vzryvchatki-edet-k-vsu-chto-bylo-dalshe/

Newsweek не смог проверить и подтвердить эти кадры, как и то, когда они были сняты.

В свою очередь Государственный департамент США призвал американцев не ездить в Украину, а если оказались там, то как можно скорее покинуть эту страну.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS:

Шойгу заявил о планах Украины ударить по Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. Что говорят в Киеве?