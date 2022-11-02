Появились спутниковые снимки последствий атаки украинских дронов в Севастополе

📷 Фото

Опубликовано: 02.11.2022 13:58 , Обновлено: 02.11.2022

В сети опубликовали спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные 1 ноября, спустя несколько дней после атаки надводных и воздушных беспилотников. Фотографии были опубликованы аналитиком OSINT Бенджамином Питтетом.

Судя по ним, можно сказать, что на этот раз российские военные корабли смогли избежать атаки украинских БПЛА с воздуха. На снимках видно, что корабли класса “Адмирал Григорович” пришвартованы в порту Севастополя без видимого ущерба сверху.

В то же время, возникли и вопросы. На одном из снимков видно, что военный корабль буксируют с двух сторон более мелкие корабли. Пока неясно, является ли это обычным маневром швартовки с использованием буксиров или фрегат не может двигаться сам по себе.

При этом, надводные беспилотники могли нанести ущерб российским фрегатам в районе ватерлинии. В этом случае спутниковые фотографии этого не показали бы. Ущерб в таком случае все равно может быть таким, что корабли будут выведены из строя.

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В поддержку этой версии говорит и то, что российские военные не публиковали фото самих кораблей после атаки дронов. А лишь ограничились заявлением, что незначительные повреждения получил один из тральщиков, остальные же корабли остались целыми.

Ранее Телеграф сообщил, что примерно в 4:20 утра в Крыму в Севастополе начались взрывы и стрельба. Назначенные Россией местные власти заявили, что корабли на базе Черноморского флота РФ подверглись атаке беспилотников.

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Россия позднее подтвердила, что ее военные корабли в хорошо охраняемой Севастопольской бухте атаковали водные беспилотники. Опубликованные в тот же день видео атаки также доказывают данные заявления. Что это были за аппараты и откуда взялись?

Атака на корабли в Севастополе. Что за надводные беспилотники добрались до ЧФ?