Появились первые кадры Трампа на публике после слухов о его смерти

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Опубликовано: 31.08.2025 09:18 , Обновлено: 31.08.2025

Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике после того, как в социальных сетях распространились слухи о его смерти. Политика заметили в субботу в Вашингтоне во время подготовки к семейной игре в гольф.

79-летнего Трампа сфотографировали, когда он садился в кортеж вместе с внуками, 18-летней Кай Трамп и 12-летним Спенсером Трампом, на южной лужайке Белого дома.

Появлению политика предшествовало то, что в пятницу, 29 августа, в соцсети X стали популярны хештеги «Трамп мёртв» («Trump Is Dead») и «Где Трамп?» («Where Is Trump?»).

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Домыслы спровоцировали и недавние комментарии его соратника Джей Ди Вэнса о здоровье политика. Его слова о готовности «вмешаться» в случае непредвиденных обстоятельств с Трампом многие в США восприняли как намёк на серьёзные проблемы со здоровьем последнего.

Ранее на неделе также возникали опасения по поводу здоровья Трампа, когда на фотографиях заметили синяк на его руке. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт пояснила, что синяк появился из-за того, что Трамп «целый день, каждый день пожимает руки».

Врач Белого дома Шон Барбарелла в июле уточнял, что синяки на руках политика «соответствуют незначительному раздражению мягких тканей от частых рукопожатий и использования аспирина, который принимается в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

В том же месяце у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность после того, как его заметили с опухшими лодыжками.

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