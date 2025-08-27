Что за чёрный синяк у Трампа на руке? В Белом доме дали объяснение

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Опубликовано: 27.08.2025 10:40 , Обновлено: 27.08.2025

Состояние здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа вновь стало предметом обсуждения в американских СМИ. Поводом послужил крупный почти чёрный синяк на его правой руке, который был хорошо виден во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном 25 августа.

Американские медиа сообщили, что подобные пятна на руках Трампа замечали и ранее, в частности в феврале и июле этого года, однако их пытались маскировать с помощью косметических средств или пластыря, заметил onet.pl.

Кроме того, они отметили, что в тот же день, во время подписания указов в Овальном кабинете, Трамп старался не демонстрировать руку, пряча её под стол или прикрывая другой ладонью.

В Белом доме прокомментировали ситуацию. Согласно опубликованному ещё в июле отчёту лечащего врача президента Шона Барбабеллы, синяки «соответствуют лёгкому раздражению мягких тканей». По словам доктора, их появление вызвано частыми рукопожатиями и усугубляется приёмом аспирина , который Трамп использует для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач также подтвердил ранее диагностированную у Трампа венозную недостаточность, назвав её «лёгким и распространённым состоянием, особенно у людей старше 70 лет». При этом он заявил, что тесты не выявили у президента США тромбоза глубоких вен, и заверил, что Трамп «остаётся в прекрасном здравии».

Тем не менее появление синяка вызвало новую волну обсуждений в социальных сетях. Пользователи высказывали различные предположения о его происхождении, от последствий внутривенных процедур до более серьёзных заболеваний.

Кстати, сам Дональд Трамп неоднократно публично критиковал своего предшественника Джо Байдена, который на три года старше, именно по причине его возраста и состояния здоровья.

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