Социальные сети взорвались слухами, что Трамп умер

🔄 Обновлено

Опубликовано: 30.08.2025 11:37 , Обновлено: 30.08.2025

В социальных сетях начали распространятся сотни, если не тысячи сообщений, что президент США Дональд Трамп умер. Пользователи приводят более 5 аргументов, в том числе и то, что политик исчез из публичного пространства.

[obnovleno_b] Высокопоставленный американский чиновник заявил порталу Axios, что “Трамп в полном порядке”. По его словам, президент США американский лидер «сегодня утром выйдет поиграть в гольф». Позже агентство AFP опубликовало фотографию, снятую сегодня, как Трамп и его внучка Кай садятся в кортеж, направляясь в гольф-клуб.

[/obnovleno_b]

Всплеск конспирологических теорий произошел после того, как вице-президент США Джей Вэнс заявил, что в случае если с Трампом что-то случится, он готов стать президентом.

Также пользователи обратили внимание, что американский лидер не появлялся на публике со вторника 26 августа, что для него нехарактерно.

Еще один довод — высокий “индекс пиццы” Пентагона, по которому сторонние наблюдатели определяют наличие неких чрезвычайных событий, которым занимается ведомство.

[inf]” Индекс пиццы” — это неофициальный индикатор, который связывает внезапный всплеск заказов пиццы в пиццериях рядом с Пентагоном с преддверием важных военных решений или международных кризисов. Согласно этой теории, сотрудники Министерства обороны США, работая допоздна над важными событиями, заказывают еду на вынос, что проявляется в аномальном росте заказов пиццы. [/inf]

Также люди вспомнили, что 2 недели назад на руках Трампа заметили странные синяки — такие же были у королевы Елизаветы за 2 недели до её смерти. А еще известно, что президент США страдает от венозной недостаточности (об этом сказано в медицинском отчете Белого дома).

Официально эту информацию власти США не комментировали. Достоверных доказательств смерти президента США нет.

К слову, это не первый случай, когда фейковые сообщения о смерти Трампа набирают популярность в интернете. Такое уже было, например, в 2023 году. Тогда он сам опубликовал на Truth Social пост, заверяющий сторонников, что он жив.

Ранее Telegraf.news уже рассказывал, что состояние здоровья 79-летнего президента США Дональда Трампа вновь стало предметом обсуждения в американских СМИ. Поводом послужил крупный почти чёрный синяк на его правой руке, который был хорошо виден во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном 25 августа.

Что за чёрный синяк у Трампа на руке? В Белом доме дали объяснение