Опубликовано: 21.08.2024 19:12 , Обновлено: 13.11.2024

Глава международной дипломатии ЕС комиссар Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз "полностью поддерживает" действия Украины в последнее время. Он призвал страны Запада разрешить использовать поставляемые Киеву вооружения для ударов по российской территории.

“Украинская наступательная операция на Курской дуге является серьезным ударом по позициям президента России Путина. Снятие ограничений на использование сил и средств против российских вооруженных сил, участвующих в агрессии против Украины, в соответствии с международным правом имело бы несколько важных последствий”, - написал он сообщение в поддержку наступления ВСУ в Курской области.

“Я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе и обсуждения с министрами иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе, чтобы продолжить нашу поддержку Украины”, - написала он в своем X.

В то время, как в Украине заявляют, что наступление на Курскую область стало также поводом убедить страны ЕС и США в необходимости усиления военной помощи, в России обвинили Запад в планировании успешного украинского вторжения.

«Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это - а это, безусловно, Зеленского решение. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США», - заявил несколько дней назад глава МИД РФ Сергей Лавров.

Позднее в СВР РФ заявили, что имеют доказательства участия Польши, США и других стран в подготовке ВСУ перед наступлением. Однако их не публиковали.