Появились фото бетонных плит и мешков с песком на остановках в Белгороде

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Опубликовано: 12.01.2024 11:11 , Обновлено: 12.01.2024

В российском Белгороде остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетоном. Фотографии появились в местных интернет-СМИ и пабликах. Губернатор объяснил, зачем это делают.

Вечером 11 января в Белгороде начали укреплять остановки общественного транспорта: обкладывать бетонными блоками и мешками с песком, сообщили местные СМИ. Примечательно, что толчок к таким изменениям на остановках общественного транспорта дала одна из жительниц города.

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9 января во время прямого эфира с губернатором Вячеславом Гладковым жительница Белгорода пожаловалась, что стеклянные автобусные остановки в городе до сих пор не обложены бетонными блоками для защиты пассажиров.

«Почему до сих пор их не обложили блоками? Людям нужно ходить на работу, пользоваться общественным транспортом. Это не безопасно. Пожалуйста, проработайте вопрос», – с такой просьбой обратилась местная жительница.

Глава региона пообещал быстро решить вопрос. Через день работы начались.

Ранее Телеграф писал, что поздно вечером 8 января в российском Белгороде в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги и раздалась серия взрывов. В Минобороны России пояснили, город обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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