Белгород обстреляли из системы залпового огня RM-70 Vampire – три человека в реанимации

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Опубликовано: 09.01.2024 08:12 , Обновлено: 09.01.2024

Поздно вечером 8 января в российском Белгороде в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги и раздалась серия взрывов. В Минобороны России пояснили, город обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Местная администрация к утру 9 января сообщила как минимум о трёх пострадавших гражданских.

В Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО около 21:30 8 января сбили 10 реактивных снарядов над Белгородской областью.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела не обошлось без пострадавших: в реанимацию попали 3 человека, которым пришлось экстренно проводить операции. Сейчас врачи оценивают их состояние как “стабильно тяжелое”.

“По предварительным данным, есть трое пострадавших - женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности”, - рассказал Гладков о пострадавших в результате обстрела.

Оценить последствия обстрела местная администрация пообещала после того, как утром будет проведён подомовой обход в микрорайонах, пострадавших от разлетевшихся осколков. По предварительным данным, в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении выбиты стекла в окнах, осколками повредило три автомобиля, на стоянке одного из местных предприятий загорелись четыре грузовика.

Тем временем телеграм-канал Shot опубликовал фотографии обломков ракет, как утверждается - сбитых в посёлке Разумное, а также следы взорвавшихся в небе снарядов.

Момент обстрела в районе местного торгового центра «Сити Молл» попал на камеру видеорегистратора одного из проезжавших автомобилей.

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Момент взрывов над Белгородом засняли и некоторые местные жители.

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Отметим, что обстрел Белгорода, расположенного всего в 42 километрах от украинской границы, происходит едва ли не каждый день и местные жители охотно делятся фотографиями и видео их последствий, несмотря на призывы местных властей не делать этого.

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Так, на одном из видео оказался запечатлен момент падения снаряда во дворе жилого многоэтажного дома в ночь с 4 на 5 января. Он угодил прямо в припаркованные автомобили, в результате чего одну машину подбросило в воздух и перевернуло на крышу, а другую повредило так, что, судя по фото, восстановлению она уже не подлежит. На месте падения снаряда образовалась большая воронка.

На видео попал прилёт снаряда во двор жилой многоэтажки в Белгороде