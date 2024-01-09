Губернатор Белгородской области РФ объявил об эвакуации детей из-за участившихся обстрелов

Опубликовано: 09.01.2024 16:31 , Обновлено: 09.01.2024

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков 9 января рассказал о подготовке эвакуации детей в другие российские регионы. Причиной стали участившиеся ракетные обстрелы, которые в области происходят уже практически на ежедневной основе. Из-за складывающейся в регионе ситуации, по словам Гладкова, родители переживают за безопасность детей.

“Я обратился к коллегам-губернаторам за помощью в размещении наших детей, потому что переживание родителей достаточно большое”, - пояснил своё решение Гладков.

По его словам, на просьбу принять у себя детей из Белгородской области, уже откликнулись губернаторы Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областей. Дополнительно помощь готовы оказать Липецкая, Тульская и Пензенская области России. В настоящее время, по данным областной администрации, формируются группы для эвакуации, при необходимости сопровождать детей будут преподаватели и учителя.

“Они будут сопровождать и находиться во время всех трёх недель лагерной смены вместе с нашими детьми. Поэтому родители не должны беспокоиться”, сообщил Гладков.

По его словам, специалисты Белгородской области предварительно проведут осмотр всех лагерей, в которые планируют отправить детей.

“Уверен, что дети получат хороший заряд положительных эмоций, а родители будут спокойны”, - резюмировал губернатор.

Напомним, накануне поздно вечером в российском Белгороде в очередной раз прозвучал сигнал воздушной тревоги и раздалась серия взрывов. В Минобороны России пояснили, город обстреляли из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Местная администрация к утру 9 января сообщила как минимум о трёх пострадавших гражданских.

Белгород обстреляли из системы залпового огня RM-70 Vampire – три человека в реанимации

По последним данным, озвученным Гладковым, помимо самого Белгорода в ходе данного обстрела пострадали и близлежащие посёлки. Там зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей дронами-камикадзе, минометными, артиллерийскими снарядами.