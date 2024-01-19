Посольство Франции объяснило, кто из белорусов может получить цифровой «Шенген»

Опубликовано: 19.01.2024 10:22 , Обновлено: 28.01.2025

Французское посольство в Беларуси сообщило, что Франция первой в Европе начала выдавать цифровой шенген. Рассказало, кто может его получить и как подать заявку.

На данный момент такую визу могут получить только спортсмены, делегации и журналисты, которые едут на Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщили в посольстве. В том числе белорусские. Всего Франция собралась выдать к Олимпиаде около 70 тысяч цифровых виз.

Заявку можно подать через специальный сайт. Сервис позволяет иностранным гражданам подавать документы без посещения консульских учреждений и визовых центров.

В ЕС запланировали с 2026 года перейти на цифровые шенгенские визы – соответствующее предложение Еврокомиссии принял Европарламент. Эта система позволит путешественникам, среди прочего, подавать документы на визу онлайн, а наклейки в паспорте заменят цифровыми данными.

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[info_b]Шенгенская зона появилась в 1985 году. В настоящее время это территория 27 государств, которые упразднили визы и таможенный контроль на внутренних границах.

Шенгенская виза – это разрешение, которое дает право свободного въезда и перемещения по всем странам Шенгенской зоны.

Шенгенская виза для белорусов : ее можно получить в посольстве любой страны шенгенского соглашения. Срок действия шенген визы и условия получения зависит от типа открываемой шенгенской визы и страны посольства, в котором планируется открыть шенген.

Страны входящие в шенгенскую зону : их 26, а именно: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Лихтенштейн.[/info_b]

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