ЕС одобрил выдачу "шенгена" онлайн. Когда вступит в силу и кому все равно придется лично?

Опубликовано: 14.11.2023 07:53 , Обновлено: 14.11.2023

Совет Евросоюза в понедельник, 13 ноября, одобрил новые правила оформления шенгенских виз. Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, в скором времени подавать документы можно будет через специальную онлайн-платформу, не обращаясь лично в посольства. Предполагается, что изменится и привычный внешний вид "шенгена".

Так, в рамках двух постановлений, принятых 13 ноября Советом ЕС, были приняты следующие решения:

создать специальную платформу для подачи заявлений на получение визы в страны Шенгенской зоны (это 27 европейских стран, между которыми фактически отсутствует внутренний пограничный контроль) и исключить необходимость личного обращения в консульства.

заменить нынешнюю визовую наклейку штрихкодом с криптографической подписью.

Кому всё равно придётся лично обращаться за “шенгеном”?

Как пояснили в пресс-службе Совета ЕС, когда новые правила заработают, обращаться лично за “шенгеном” нужно будет лишь в трёх случаях:

если шенгенская виза оформляется впервые,

если биометрические данные заявителя недействительны,

если заявитель получил новый паспорт (проездной документ).

В остальных случаях достаточно будет просто зайти на онлайн-платформу, ввести все свои персональные данные, загрузить электронные копии проездных и подтверждающих документов и оплатить визовые сборы.

Комментируя новые визовые правила, исполняющий обязанности Министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес отметил, что они “значительно улучшат” процесс оформления документов как для самих граждан, так и для визовых служб.

“Это упростит процедуру подачи заявок для путешественников и одновременно уменьшит нагрузку на национальные администрации, которые теперь смогут отвечать более быстро и эффективно”, — пояснил политик.

Впрочем, когда именно заработают новые правила, пока не известно. В Совете ЕС пообещали сообщить о точной дате “после завершения технических работ над визовой платформой и цифровой визой”. Ранее европейские политики заявляли, что новые правила оформления шенгенских виз будут введены не ранее 2026 года.

Напомним, этим летом на фоне усиления погранконтроля на западных границах Беларуси заместитель министра иностранных дел Юрий Амбразевич попытался ответить на вопрос о том, могут ли белорусы оказаться в ситуации, когда европейские страны просто перестанут выдавать шенгенские визы белорусам.

Когда белорусам полностью перестанут выдавать шенгенские визы? В МИД оценили вероятность