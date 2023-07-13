"Могут радикально изменить ситуацию" - Кассетные боеприпасы прибыли в Украину

Опубликовано: 13.07.2023 14:59 , Обновлено: 13.07.2023

Командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский заявил 13 июля, что кассетные боеприпасы из США уже прибыли в Украину.

“Мы только что их получили, еще не использовали , но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя)”, - сообщил украинский командир. Тарнавский уточнил, что командование ВСУ ещё не определилось, где будут использовать такие снаряды, но назвал их “очень мощным оружием”.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пообещал, что ВСУ будут применять кассетные боеприпасы только за пределами городов и отчитываться об этом перед союзниками.

Москва пригрозила использовать свои кассетные боеприпасы, если США поставят их Украине

Украинская сторона просила США предоставить кассетные боеприпасы, чтобы помочь преодолеть линии обороны российских войск и добиться успехов в текущем контрнаступлении. При этом, по утверждениям украинцев, россияне давно используют кассетные боеприпасы против украинцев.

В США такие боеприпасы называют «Стальной дождь» — это мощные артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью с десятками отдельных субэлементов, которые поражают зону с диаметром 300 метров. И значительно уменьшают превосходство противника в живой силе.

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