Посла Беларуси вызвали в МИД Армении из-за высказываний Макея

Опубликовано: 30.09.2022 12:28 , Обновлено: 30.09.2022

Министерство иностранных дел Армении вызвало 30 сентября посла Беларуси для получения объяснений из-за заявлений министра иностранных дел Владимира Макея о визите спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

“Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления”, - сообщили в МИД Армении.

Ранее Владимир Макей заявил на полях Генассамблеи ООН, что визит спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси в Ереван только усиливает напряжение в регионе.

«Я считаю, что визит такого рода «ястребов», которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несёт», — заявил Владими Макей, напомнив про визит Пелоси на Тайвань, после чего Китай стал угрожать этой стране вооруженным конфликтом.

«Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением», — поделился своим мнением глава белорусского МИД.

Такие слова глава МИД Беларуси произнес на фоне отказа ОДКБ помочь Армении согласно своему уставу военными силами в противостоянии с Азербайджаном. Там заявили о намерении участия только на уровне дипломатии.

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Позднее Соединенные Штаты активно вмешались в процесс урегулирования. Нэнси Пелоси, будучи в Ереване, осудила атаки Азербайджана на границе Армении и отметила, что США готовы оказать этоц стране поддержку.

Позднее а Нью-Йорке прошли консультации госсекретаря Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - состоялась при посредничестве США на полях ежегодной Генеральной ассамблеи ООН. Стороны согласились о необходимости прекращения огня.

Ранее Телеграф сообщил, что Бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что решение ОДКБ не отправлять в Армению коллективные силы выглядит поверхностным. Таким образом, организация, призванная обеспечивать территориальную целостность и суверенитет стран-участниц, ушла от ответственности, считает бывший армянский министр.

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