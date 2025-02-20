"Поражает даже самых маленьких" — В США из-за смертоносного вируса за 5 месяцев погибло 16 тысяч человек

Опубликовано: 20.02.2025 14:07 , Обновлено: 20.02.2025

В Центре по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения США сообщили, что за 5 месяцев в стране умерло 16 тысяч человек. Причиной столь массового летального исхода стал вирус гриппа, который в нынешнем сезоне обогнал по смертности даже Covid-19. К слову, такое случилось впервые за 5 лет.

С октября 2024 по январь 2025 года в Соединённых Штатах Америки зафиксировали рекордно большое количество смертей, причиной которых стал грипп. Интересно, что с 2020 года в стране погибло почти в 42 раза больше людей от коронавируса, нежели от сезонной заразы. Однако в профильном ведомстве сообщили, что 2025 год стал для страны переломным.

Специалист по инфекционным заболеваниям и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг отметил, что в то время как газеты пестрят новостями о растущих вспышках птичьего гриппа, сезонный же достиг самого высокого уровня в США за последние 15 лет, передало международное информагентство Bloomberg.

[info_b]По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, с октября 2024 года гриппом в США заболели как минимум 29 миллионов человек, что привело к 370 тысячам госпитализаций и 16 тысячам смертей. Тем временем смертность от Covid-19, наоборот, снижается благодаря иммунитету от вакцинации и предшествующих инфекций, а также эволюции вируса SARS-CoV-2, который в настоящее время вызывает менее серьёзные осложнения.[/info_b]

«Сезоны гриппа меняются — в какие-то годы ситуация хуже, чем в другие, и этот год особенно тяжёлый», — сказал Чин-Хонг. Он указал на множество факторов, стоящих за всплеском заболеваемости, — от низкого уровня вакцинации до несвоевременного лечения, особенно в группах, которые обычно не считаются подверженными высокому риску.

«Высокий уровень госпитализации и смертности говорит о том, что людям из группы риска не ставят диагноз достаточно рано, чтобы противовирусные препараты могли быть эффективными. Нам нужно изменить представление о том, что респираторные вирусы вызывают серьёзные заболевания только у пожилых людей, как мы видели на примере Covid. Грипп поражает и совсем маленьких детей», — добавил он.

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В Польше за 5 месяцев погибло 1000 человек

К слову, ранее главный санитарный инспектор Польши сообщил, что в стране также выросла заболеваемость гриппом. По его словам, с начала сезона, то есть за пять месяцев, от осложнений умерли почти 1000 человек — в 3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Главный санитарный инспектор Польши Павел Гжешовский рассказал, что в январе 2025 года врачи поставили диагноз «Грипп» около 300 тысячам граждан. Согласно его информации, только во второй половине месяца заболели 200 тысяч человек, а с начала эпидемического сезона из-за осложнений умерли почти 1000 поляков.

«Волна гриппа в этом году сильно отличается от прошлогодней: по нашей оценке, количество больных выросло в 3 раза. Тоже самое касается и смертельных случаев. По нашим подсчётам, на данный момент около 1000 человек с начала, то есть с сентября прошлого года, умерли от гриппа и его осложнений», – заявил Павел Гжежовский.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске зафиксировали рост заболеваемости гриппом. Об этом 5 февраля сообщил врач-инфекционист Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей. Специалист рассказал, как определить заболевание, не спутав его с другой болезнью, как облегчить симптомы и в каких случаях избежать госпитализации не удастся.

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