Врачи зафиксировали рост заболеваний гриппом в Минске. Как не спутать симптомы?

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Опубликовано: 06.02.2025 16:13 , Обновлено: 06.02.2025

В Минске зафиксировали рост заболеваемости гриппом. Об этом 5 февраля сообщил врач-инфекционист Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей. Специалист рассказал, как определить заболевание, не спутав его с другой болезнью, как облегчить симптомы и в каких случаях избежать госпитализации не удастся.

Как определить грипп?

На своей страничке в Facebook врач отметил, что предполагать заболевание гриппом можно в том случае, когда наблюдается лихорадка - температура “практически всегда выше 38,0°С, часто достигает 39,0-40°С”. При этом выражены симптомы интоксикации - общая слабость, разбитость, боли в мышцах и суставах, очень часто сильная головная боль и глазные симптомы (боль в глазах или рези при взгляде на яркий свет, при движении глазных яблок, глаза могут слезится).

Специалист отметил, что при гриппе также часто присутствует упорный сухой кашель и скудный насморк, но эти симптомы обычно появляются через сутки.

У некоторых пациентов, особенно у детей, в начале заболевания могут проявляться водянистая диарея, тошнота, рвота, а иногда и боли в животе, которые имитируют кишечную инфекцию. Чтобы понять, что это, необходимо рассмотреть сопутствующие симптомы - конъюнктивит, кашель и насморк, а также проявления общей интоксикации.

Начинать медикаментозное лечение врач рекомендовал с противовирусных препаратов с доказанной эффективностью. Далеко не все препараты, которые производители называют “противовирусными”, как пояснил специалист, являются таковыми.

[info_b]Обращаем ваше внимание, что для назначения лекарственных препаратов необходимо обращаться к врачу![/info_b]

Очень важен, по словам Соловья, нормальный питьевой режим. Это позволяет уменьшить проявление симптомов гриппа (в том числе выраженную головную боль) и избежать осложнений. Суточная потребность в жидкости, по словам врача, составляет 20–30 мл/кг веса + 10 мл/кг на каждый градус повышения температуры тела свыше 37°С. Пить можно любую жидкость, но равномерно в течение суток.

[info_b]Антибиотики при гриппе назначаются врачами, причём показана эта группа препаратов только тогда, когда есть клинические признаки бактериальной инфекции.[/info_b]

“Назначение их рано при гриппе никак вовсе не предотвращает развитие бактериальных осложнений в дальнейшем, но может дать лишние нежелательные эффекты, что усугубит состояние пациента”, - подчеркнул специалист.

Какие могут быть возможные осложнения после гриппа?

Специалист отметил, что “вне периода пандемий чаще всего они бактериальные (отиты у детей, риносинуситы, вирусно-бактериальные или вторичные бактериальные пневмонии и т.д.)”.

По его словам, редко, но встречаются миокардит, миозиты вплоть до рабдомиолиза, неврологические поражения. У пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность или хроническая болезнь почек, особый упор при лечении необходимо делать на их “декомпенсацию”.

“Если что-то идет не так, именно эти пациенты в первую очередь нуждаются в госпитализации, нередко по профилю декомпенсированной патологии”, - подчеркнул Никита Соловей.

В каких случаях при гриппе могут забрать в стационар?

Врач отметил, что забрать в больницу пациента с гриппом могут по следующим показаниям:

высокая температура тела на протяжении 3 дней и более, плохо купирующаяся стандартными дозами жаропонижающих лекарственных средств,

одышка при небольшой физической активности или в покое, затруднение дыхания (диспноэ),

цианоз кожных покровов и слизистых,

наличие кровянистой мокроты, боли в груди,

выраженное изменение психического статуса (возбуждение или патологическая сонливость),

мучительный непрекращающийся сухой кашель (часто маскирует одышку),

выраженное снижение артериального давления.

Также врач напомнил о ежегодной вакцинации, как о единственной эффективной мере, позволяющей не заболеть гриппом либо перенести его легко “в ОРЗ-подобной форме”, без осложнений и риска неблагоприятных исходов.

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