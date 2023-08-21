ВСУ начали "Битву холмов"? Эксперты заявили о "развале" линии обороны россиян в Запорожье

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Опубликовано: 21.08.2023 11:42 , Обновлено: 21.08.2023

Западные эксперты сообщили, что Украина, до этого сохранявшая в резерве некоторые из своих самых мощных и титулованных подразделений, таких как 82-я, 1-я танковая и 92-я механизированная бригады, выбрала середину августа, чтобы задействовать одну из своих самых мощных свежих бригад для прорыва на Токмак (самый укреплённый район российских войск на пути к Мелитополю).

82-я воздушно-десантная бригада с западными танками (“Челленджер-2”) и БМП (“Мардерс” и “Страйкерс”) приступила к прорыву линии обороны России между Новопрокоповкой и Вербовым. Именно здесь у Украины есть возможность, наконец, прорвать всю российскую оборону на возвышенностях и начать поход на Токмак-Мелитопль, сообщает dailykos.com.

Эксперты сходятся во мнении, что, согласно данным из открытых источников (видео и фото с линии фронта), украинские военные стараются не атаковать в лобовую укрепрайоны россиян в населенных пунктах, прежде чем не займут важные возвышенности рядом.

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“Битва холмов”

После последних продвижений ВСУ предстоит преодолеть ещё одну последнюю гряду холмов. С начала контрнаступления Украине приходилось атаковать укрепленные позиции россиян, которые находились на холмах. Как только украинцы смогут отобрать у россиян последнее преимущество в высоте (высоту 166 метров юго-восточнее Работино), они смогут далее двигаться вниз по склону к позициям противника — возможно, в боях, которые могут войти в историю как “Битва холмов”.

А вот по данным австрийского военного обозревателя Тома Купера, ВСУ уже взяли эту высоту. “Сообщается, что на западе 65-я дивизия прорвала линию русских к западу от Работино и должна наступать в южном направлении. На Востоке… ну, неясно, кто именно, но одно из украинских подразделений должно быть захватило высоту 116 на российской “1-й (большой) линии обороны”, между Новопрокоповкой и Вербовым, разгромив при этом БАРС-3 и БАРС-14”, - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.

Карта возвышенностей в районе Работино

“Это самая высокая точка в этой части Украины, откуда открывается вид на все – от Работино на севере до Токмака на юге. Я сомневаюсь, что битва за этот холм окончена: однако русские наверняка предпримут все, что в их силах, чтобы вернуть его”, - уточнил Том Купер.

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Тем временем, из Новопрокоповки, что находится значительно южнее Работино, поступают сообщения либо об “ожесточенных боях”, либо о “массированных артиллерийских обстрелах”: либо украинцы прорвали оборону 56-й и 108-й ВДВ и 201-й МБР, либо они обстреливают это место “как сумасшедшие”.

Карта продвижения ВСУ (синие стрелки) в районе Работино. ©Том Купер

[info_b]Минобороны Украины не сообщает никаких подробностей о продвижении ВСУ в этом регионе. Все мнения и сообщения западных и российских военкоров основаны на сообщениях источников с линии фронта и доступных в открытом доступе видео и фото, по которым иногда можно геолоцировать, где идут бои.[/info_b]

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Но пока ВСУ заплатили высокую цену за то, чтобы продвинуться к Токмаку. Согласно данным Oryx, украинцы потеряли 50 “Брэдли”: 24 уничтожены, 26 повреждены. Это абсолютный минимальный уровень, поскольку Oryx подсчитывает только визуально подтвержденные потери на основе фотоснимков и видео.

Американские БТР “Брэдли”, по-видимому, сыграли особенно важную роль в боевых действиях на юге Украины. Так, известно, что 47-я бригада ВСУ начала контрнаступление в начале июня, имея примерно 90 “Брэдли”. Однако с начала наступления США направили ВСУ 93 дополнительных Bradley. Это, вероятно, компенсировало потери в технике.

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“Брэдли” славятся своей способностью обеспечивать войскам выживание, поэтому во многих случаях, когда “Брэдли” были обездвижены, но не уничтожены, экипажи могли просто отступить и пересесть на новую технику, не проходя долгого обучения.

Что пишут российские военкоры

Согласно сообщениям ряда российских тг-каналов, поддерживающих вторжение в Украину, российские войска отступают от Работино в сторону Токмака. Некоторые прямо сообщают о чем-то вроде “развала линии фронта”. Однако официально в Минобороны РФ говорят об отражении всех попыток ВСУ прорвать укрепления россиян.

Почему наступление в этом регионе важно?

С самого начала контрнаступления, украинские силы намерены перерезать “сухопутный коридор” из оккупированного Крыма в Россию через украинские территории, захваченные россиянами в Запорожской и Донецкой областях (через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь вдоль Азовского моря). Взяв село Урожайное в Донецкой области и Работино в Запорожской, ВСУ тем самым сделали важные тактические продвижения на двух направлениях.

Всего украинские войска ведут контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронтах: Бахмут (на востоке), Мелитополь и Мариуполь (на юге).

Россиянам же очень важно удержать оборону и не допустить выхода ВСУ к Азовскому морю. Это означало бы полный провал планов РФ по созданию “сухопутного коридора” в Крым.