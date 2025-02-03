Поляков спросили о судьбе Шенгенской зоны. Сколько высказалось за восстановление пограничного контроля?

Опубликовано: 03.02.2025 08:34 , Обновлено: 03.02.2025

В Польше провели новое исследование, согласно результатам которого большинство поляков поддержали возврат пограничного контроля из-за притока иммигрантов. Однако были и те, кто высказался против.

Большинство жителей Польши выступают за возобновление пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для ограничения миграционного потока. Таковы результаты опроса, проведённого агентством SW Research для портала rp.pl.

В рамках исследования респондентам был задан вопрос: «Считаете ли вы, что Европейскому союзу следует восстановить пограничный контроль между странами Шенгенской зоны, чтобы остановить приток иммигрантов?»

По результатам опроса, 62,2% участников ответили утвердительно. Против высказались 23% респондентов, а 14,8% затруднились с ответом.

Как отметил президент SW Research Пшемыслав Весоловски, женщины (65%) чаще поддерживают идею восстановления контроля, чем мужчины (59%). Кроме того, наибольшую поддержку этой идее выказали жители малых городов с населением до 20 000 человек (70%), а также респонденты в возрасте 25–34 лет (69%). В то же время среди участников опроса наиболее критично к этой инициативе отнеслись граждане с доходом от 5001 до 7000 злотых нетто – лишь 29% из них поддержали идею введения контроля.

По мнению авторов исследования, результаты опроса продемонстрировали растущее беспокойство среди поляков по вопросу миграции и возможных мер по её ограничению.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что летом прошлого года исследовательская компания Ipsos провела два опроса среди поляков, чтобы узнать позицию рядовых граждан по отношению к ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Беларусью, а также к перспективе установления “буферной зоны” между двумя странами. Полученные результаты оказались весьма неожиданными для польских журналистов, заказавших данное исследование.

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Также Telegraf.news сообщал о том, что в ночь на 2 февраля во время охраны границы с Беларусью скончался польский солдат. По информации ведомства, это был суицид. Обстоятельства трагедии расследует военная полиция под надзором прокуратуры. Солдат участвовал в операции «Безопасное Подлясье», которую Варшава проводит с августа 2024 года для усиления охраны границы с Беларусью.

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