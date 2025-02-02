Польский солдат покончил с собой у границы с Беларусью

Опубликовано: 02.02.2025 22:26 , Обновлено: 02.02.2025

В пресс-службе оперативного командования Вооружённых сил Польши сообщили, что в ночь на 2 февраля во время охраны границы с Беларусью скончался польский солдат. По информации ведомства, это был суицид. Обстоятельства трагедии расследует военная полиция под надзором прокуратуры.

В командовании сообщили, что солдат участвовал в операции «Безопасное Подлясье», которую Варшава проводит с августа 2024 года для усиления охраны границы с Беларусью. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили, однако заверили, что семье погибшего “окажут психологическую поддержку”.

“С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье» произошло самоубийство одного военнослужащего. Обстоятельства трагического инцидента расследуются военной полицией под надзором прокуратуры”, – отметили в пресс-службе оперативного командования Вооружённых сил Польши.

[info_b]Операция “Безопасное Подлясье” на белорусско-польской границе началась в августе 2024 года. По данным польского издания Fakt, её целями являются “обеспечение стабильности” и “безопасность восточных рубежей страны”. Всего в мероприятиях задействованы около 17 тысяч военнослужащих.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в середине января командующий операцией «Безопасное Подлясье» генерал Аркадиуш Шкутник заявил о снижении количества попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы. По его словам, в последние недели бывали периоды, когда за четыре дня подряд не фиксировалось ни одной попытки незаконного перехода.

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Между тем Александр Лукашенко, выступая на II Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре 2024 года, заочно обратился к руководству стран Евросоюза. Говоря о миграционном кризисе, он заявил, что «мы ни в чём абсолютно не виноваты».

«Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: ребята, мы не будем вас защищать», — заявил президент.

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