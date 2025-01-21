Поляки всполошились из-за "нового" налога на заборы. Минфин объяснил, кому придётся платить

Опубликовано: 21.01.2025 11:38 , Обновлено: 21.01.2025

С начала года в Польше широко обсуждался "новый" налог на заборы возле домов. Новость вызвала широкий резонанс, однако Министерство финансов официально опровергло эти заявления, пояснив, что налог на заборы существует уже давно и касается исключительно тех ограждений, которые связаны с предпринимательской деятельностью.

Издание kobieta.interia.pl сообщило, что путаница и связанные с ней слухи связаны с поправками к польскому Закону о сельскохозяйственном налоге, местных налогах и сборах и гербовом сборе.

Так, 19 января Министерство финансов уточнило, что с 1991 года заборы, используемые в коммерческих целях, рассматриваются как часть недвижимости и, соответственно, облагаются налогом на недвижимость. Это правило остаётся в силе и после внесённых изменений.

Согласно правовому статусу, действующему с 1 января 2025 года, забор по-прежнему облагается налогом на недвижимость, как одно из сооружений, перечисленных в приложении 4 к налогу на имущество, — отмечалось в заявлении Минфина. Однако, по словам польского регулятора, облагаются налогом только те заборы, которые связаны с предпринимательской деятельностью. При этом заборы, связанные с жилыми домами или лесохозяйственной деятельностью, освобождены от этого налога.

Издание пояснило, что если забор используется в рамках предпринимательской деятельности, например, он построен вокруг офиса или коммерческого объекта, он законно облагается налогом на недвижимость. Но если часть жилого дома, ограждённого этим забором, используется, например, под стоматологический кабинет или бухгалтерию, налог не взимается.

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Заборы жилого дома, часть которого частное лицо использует для ведения бухгалтерии или организации стоматологического кабинета, также не облагаются налогом на недвижимость.

Занятие части жилого дома в коммерческих целях не лишает здание его жилого характера, а Закон четко исключает жилые дома из категории объектов, связанных с ведением бизнеса. В этом отношении правовой статус также не изменился”, — уточнили в министерстве. Говоря простыми словами, при ведении бизнеса в жилом доме польские граждане освобождаются от уплаты налога на забор.

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