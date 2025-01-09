"Больше коммунизма" - Поляки пожаловались на аналог белорусских камер на дорогах. Что не устроило?

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Опубликовано: 09.01.2025 10:26 , Обновлено: 09.01.2025

В Польше всё больше водителей начали высказывать недовольство из-за секционного измерения скорости (odcinkowy pomiar prędkości, OPP), последнее из которых Главная инспекция автомобильного транспорта страны запустила не так давно, 30 декабря 2024 года. Журналистка Telegraf.news изучила, чем именно недовольны поляки, и что некоторые предложили сделать для "уменьшения нервозности и паники".

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Секционное измерение скорости (в оригинале - odcinkowy pomiar prędkości, сокращенно OPP) — это система из двух или более камер, расположенных на двух контрольных пунктах на расстоянии нескольких сотен метров или нескольких километров друг от друга, в зависимости от местоположения. Они наблюдают за всеми автомобилями, въехавшими в зону участка измерения, и измеряют время их движения. Затем, определив расстояние между камерами, они рассчитывают их среднюю скорость.

Если скорость превышает установленное в данной зоне ограничение, система отправляет фотографии автомобиля в штаб-квартиру дорожно-транспортной инспекции, которая выписывает водителю штраф. Система эффективна тем, что работает круглосуточно и независимо от погодных условий - если видимость ограничена, камеры отслеживают автомобиль с помощью инфракрасного излучения.

По сути, это аналог белорусских камер контроля средней скорости, которые установили на 16 участках по всей стране.

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Секционное измерение скорости в Польше – знак D-51a (автоматическое регулирование средней скорости)

Знак D-51b (окончание автоматического регулирования средней скорости)

Основная жалоба польских водителей в том, что разрешенная скорость в некоторых местах действия OPP составляет 70 километров в час. Они считают, что такая “медленная езда” неоправданна, а также недовольны неотвратимостью наказания.

«Больше контроля, больше штрафов, больше коммунизма», “какой [нехороший человек] это начал”, “они делают все, чтобы отбить у нас желание ездить” - вот лишь несколько примеров реакций на странице Facebook Центра автоматического контроля за дорожным движением. Самое распространенное обвинение: “вымогательство, а не повышение безопасности”.

В то же время по данным пресс-секретаря Главной инспекции автомобильного транспорта (ГИАТ), в местах, где запустили OPP, количество аварий сократилось “в среднем на 97 процентов”.

Однако расположение камер и ограничения, введенные на участках дорог в Польше, все равно вызывают споры у водителей. По мнению некоторых, движение со стандартной скоростью 90 км в час вне населенных пунктов было бы здесь не более опасным, чем со скоростью 70 км в час. Они считают последнее “перебором” на прямом участке дороги.

Тем не менее, как отметило польское издание AutoSwiat, более низкая разрешенная скорость на конкретном участке дороги может быть обусловлена, например:

рельефом местности; близостью деревьев; отсутствием обочин; плохим дорожным покрытием; высокой интенсивностью движения; большим количеством аварий в предыдущие годы.

Кроме того, водители жалуются на секционные измерители скорости потому, что избежать штрафа по ним невозможно. Камеры ГИАТ, автоматически фиксирующие превышение скорости, поляки часто рассматривают как “лишение свободы”. Некоторые привыкли к тому, что в местах, где нет камер, можно подходить к правилам именно так - если, по мнению водителя, ограничение смешное, он будет ехать быстрее, надеясь не нарваться на патруль. Однако OPP - безжалостный офицер, который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю и ловит всех подряд. Вот почему эта система так эффективна и в то же время ненавистна.

К слову, журналисты AutoSwiat, исходя из жалоб, предложили изменить в этой системе одну вещь. При условии, что камеры действительно стоят “не в местах легкой наживы, а там, где они действительно нужны”.

“Я бы добавил на знак, обозначающий въезд на наблюдаемый участок, поле с информацией об ограничении скорости, действующем на момент замера. В то время как в некоторых странах это является стандартом, в Польше этого нет, и это может заставить водителей нервничать и паниковать. Я убежден, что такое дополнение, по крайней мере, немного разрядит обстановку”, — написал сотрудник издания Кшиштоф Грабек.

Как и где работают такие же камеры в Беларуси?

По данным Белтехосмотра, по всей Беларуси есть 16 участков, на которых расположены камеры, фиксирующие среднюю скорость движения. Однако они также проверяют наличие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Знак 1.38. Начало участка контроля средней скорости движения транспортных средств. И знак 1.39. Конец участка контроля средней скорости движения транспортных средств.

Как объяснили на предприятии, данные камеры работают в автоматическом режиме. То есть, если у водителя нет действующего талона техосмотра, он получит «письмо счастья».

Расположение всех камер контроля Telegraf.news публиковал ранее.

В Белтехосмотре рассказали, сколько камер и где в Беларуси следят за пройденным техосмотром

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