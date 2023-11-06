Польский солдат выстрелил в нелегального мигранта на границе Польши и Беларуси

Опубликовано: 06.11.2023 10:18 , Обновлено: 06.11.2023

Военная полиция Польши сообщила, что польский солдат выстрелил в нелегала недалеко от границы Польши и Беларуси. Происшествие было зафиксировано в Подляском воеводстве. Предварительная версия полицейских - выстрел произошел в результате несчастного случая. За ходом расследования следит прокуратура Польши.

“На данный момент все действия по этому вопросу осуществляет Военная полиция в соответствии со статьей 308 Уголовно-процессуального кодекса”, - уточнил полковник Радослав Вищенко, заместитель по военным делам прокурора Белосток-Пулноцкого района.

По словам полковника, солдат утверждает, что выстрелил в мигранта в результате несчастного случая, после того, как якобы споткнулся. Пострадавшего мужчину доставили в больницу в Хайнувке .

По словам волонтера из Подляской добровольной гуманитарной службы Петра Чабана, пострадавшим был гражданин Сирии. Какой характер ранения получил задержанный нелегал и его серьезность пока неизвестны.

[info_b]Согласно Уголовному кодексу Польши, применимой к военным, неосторожное обращение с оружием и непреднамеренное причинение вреда другому лицу наказываются лишением свободы. Срок наказания зависит от серьезности телесных повреждений потерпевшего. И может варьироваться от трех до восьми лет, если травмы серьезны или если человек, в которого стреляли, умер.[/info_b]

На границе Польши и Беларуси на данный момент служат не только пограничники, но и десятки тысяч солдат Войска Польского. Еще в августе 2023 года Мариуш Блащак, министр обороны Польши, заявил, что принято решение еще больше усилить границу с Беларусью. Численность польских военнослужащих будет доведена до уровня 2021 года, когда в регионе разразился миграционный кризис.

«Это будет около 10 000 солдат. 4000 солдат будут непосредственно участвовать в операции Пограничной охраны на границе. И 6000 будут в тылу. Эти солдаты будут совершенствовать свои навыки в гарнизонах, открытых на востоке нашей страны, – сказал глава Минобороны Польши.

Польша решила разместить на границе с Беларусью в 10 раз больше солдат

Ранее Телеграф сообщил, что в Польше признали, что построенная ранее стена на границе с Беларусью - не останавливает всех нелегальных мигрантов. Польские СМИ сообщили, что на польско-белорусской границе польские силовики начали возводить еще одну линия ограждения. Польские службы устанавливают барьер из колючей проволоки на краю так называемой технической дороги, полосы земли шириной в несколько метров вдоль забора, непосредственно у границы леса.

Пробрались 30 тыс нелегалов. Польша начала строить вторую рядом с «дырявой» стеной на границе Беларуси. Какую?