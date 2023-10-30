Пробрались 30 тыс нелегалов. Польша начала строить вторую рядом с "дырявой" стеной на границе Беларуси. Какую?

Опубликовано: 30.10.2023 11:27 , Обновлено: 30.10.2023

Польские СМИ сообщили, что на польско-белорусской границе польские силовики начали возводить еще одну линия ограждения. Польские службы устанавливают барьер из колючей проволоки на краю так называемой технической дороги, полосы земли шириной в несколько метров вдоль забора, непосредственно у границы леса.

Ее высота достигает до 1,5-1,7 метра. Активисты польской группы волонтеров “Граница” утверждают, что такая стена - угроза здоровью и жизни не только нелегалов, которым удается пересечь 5-метровый металлический забор, но и животных.

В ответ пресс-секретарь Подляского пограничного отряда Екатерина Зданович заявила, что дополнительное усиление в виде трех вертикальных свитков “концертины” (вид колючей проволоки) было организовано “на участках государственной границы, наиболее подверженных риску нелегальной миграции”.

“Комплексная инженерная защита устанавливается на полосе пограничной дороги. Это дополнительный элемент усиления защиты границы нашего государства, тем самым внешней границы Европейского Союза, Шенгенской зоны и НАТО”, - заявила она.

По словам представительницы польских пограничников, новое ограждение из колючей проволоки защищено специальными сетками, чтобы животные не моли в нем запутаться и пострадать.

Стена оказалась дырявой?

Из внутреннего отчета Пограничной службы Польши (SG), который попал в руки журналистов в конце сентября, следует, что, несмотря на заверения SG и политиков PiS, стена оказалась дырявой. С января по середину сентября 2023 года более 30 тысяч человек проникли на территорию Польши, из их почти 13 тыс. Потом перебрались в Германию.

Нелегалы разрезают прутья забора обычными пилами по металлу. Иногда польский забор преодолевали с помощью подкопов и даже пролазили между пролетов. Строительство ограждения обошлось Польше в 1,6 млрд злотых (380 млн долларов).

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 27 октября заявил, что не считает Беларусь “отстойником”, а потому пообещал не останавливать мигрантов, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через границу Беларуси.

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