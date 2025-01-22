Польские власти рассказали, как изменилась средняя зарплата в их стране за год. А как в Беларуси?

Опубликовано: 22.01.2025 14:21 , Обновлено: 22.01.2025

Средняя зарплата в Польше в декабре 2024 года достигла 8821,25 злотых ($2178), что на 9,8% больше, чем в декабре 2023 года ($2010). Об этом сообщил Главный статистический офис Польши (GUS). При этом число рабочих мест в секторе предприятий сократилось на 0,6% в годовом исчислении и на 0,1% по сравнению с ноябрём 2024 года, составив 6453,7 тыс. ставок.

На значительный рост зарплат повлияли выплаты рождественских и юбилейных премий, а также премий по случаю Дня шахтёра. Свою роль сыграли и квартальные, годовые премии и выходные пособия при выходе на пенсию.

По сравнению с ноябрём 2024 года, зарплаты увеличились на 4%.

Важно отметить, что аналитики ожидали более значительного роста зарплат за год — более 11%, сообщил сайт money.pl.

В статистике при этом учитывали не только базовые оклады, но и дополнительные выплаты, такие как премии, награды и оплата сверхурочных. Также на уровень зарплат повлияло июльское повышение минимальной заработной платы до 4300 злотых (+1,4% к январской ставке).

В целом за 2024 год средняя занятость в секторе предприятий составила 6504,2 тыс. ставок, что на 0,4% меньше, чем в 2023 году. При этом средняя месячная зарплата брутто за этот период составила 8265,92 злотых ($2041), показав рост на 11% в годовом исчислении.

А что в Беларуси?

Статистический комитет пока не публиковал информацию о средних зарплатах белорусов за декабрь 2024 года. Однако журналисты Telegraf.news уже анализировали подробно ноябрьские данные.

Тогда, по информации Белстата, средняя зарплата в Беларуси составила 2331,8 рубля ($649,5). Для сравнения, в ноябре 2023 года этот показатель был равен 1975,6 рубля ($635,2). Таким образом рост зарплат в белорусских рублях составил около 18%, в долларах — 2,3%.

Средняя зарплата белорусов в ноябре снизилась почти на 32 рубля. Как изменилась за год в долларах?

Кстати, медианная зарплата в Беларуси за год выросла сразу на 19,5%.

Медианная зарплата белорусов выросла за год на 19,5%. Сколько в рублях и долларах?