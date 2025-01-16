Медианная зарплата белорусов выросла за год на 19,5%. Сколько в рублях и долларах?

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Опубликовано: 16.01.2025 16:26 , Обновлено: 16.01.2025

Национальный статистически комитет Беларуси 16 января озвучил свежие данные по медианной зарплате в стране. Журналисты Telegraf.news посчитали, как изменился этот показатель за год в рублях и долларовом эквиваленте.

Данные о медианной зарплате в среднем по стране и в разрезе по видам экономической деятельности Белстат публикует два раза в год, беря для сравнения показатели за ноябрь и май. Именно этот показатель аналитики считают более точным с точки зрения реального положения дел на рынке труда, чем показатель средней зарплаты.

[info_b]При расчёте медианной зарплаты общая шкала зарплат условно делится равно пополам, то есть граница проводится посередине значений получаемых зарплат. Следовательно, показатель медианной зарплаты показывает, что одна половина получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. По сути, именно это значение можно принимать за среднее по стране. [/info_b]

Согласно новым данным Белстата, в ноябре 2024 года медианная зарплата в среднем по стране составляла 1 792,2 рубля . По сравнению с ноябрём 2023 года она подросла на 292,7 рубля, то есть более чем на 19,5% (было - 1499,5 рубля). Аналогичные темпы роста этого показателя Белстат фиксировал и годом ранее - плюс 20,1% по сравнению с 2022 годом. Однако из-за ослабления курса национальной валюты в долларовом эквиваленте этот рост заметно ниже - всего 13,9%.

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Так, согласно официальным данным Нацбанка Беларуси, 1 ноября 2023 года курс доллара составлял 3,162 рубля, то есть медианная зарплата белорусов была равноценна 474 долларам. Годом позднее, 1 ноября 2024 года, курс доллара подрос до 3,3162 рубля, а эквивалент медианной зарплаты белорусов, соответственно, до 540 долларов .

Что же до разбивки по видам экономической деятельности, то, исходя из официальных статистических данных, самые высокие медианные зарплаты в Беларуси в ноябре 2024 года выплачивали в следующих трёх отраслях экономики:

горнодобывающая промышленность — 4 351,8 рубля,

воздушный транспорт — 3 677,7 рубля,

информация и связь — 3 472,3 рубля.

Примечательно, что топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей в Беларуси из года в год остаётся практически неизменной, как и самые низкооплачиваемые сферы. В ноябре 2024 года это были:

творчество, спорт, развлечения и отдых — 1 162,8 рубля,

почтовая и курьерская деятельность — 1 250,9 рубля,

прочие виды услуг - 1 278,3 рубля,

образование - 1 310,6 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что средняя номинальная начисленная зарплата в ноябре 2024 года составила 2331,8 рубля (из этой суммы следует ещё вычесть обязательные налоги, чтобы получить сумму реальной зарплаты). Исходя из официальной статистики, средние зарплаты белорусов (до вычета налогов) за год подросли как в национальной валюте, так и в долларах — на 356,2 рубля и на 14,3 доллара, соответственно.

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