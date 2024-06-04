Глава МИД Польши рассказал, откроют ли в ближайшее время погранпереход "Бобровники"

Опубликовано: 04.06.2024 17:29 , Обновлено: 04.06.2024

В конце мая премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в соседней стране задумались об открытии пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный — «Берестовица»), что находится в Гродненской области. В понедельник, 3 июня, глава МИД Польши Радослав Сикорский дал чёткий и однозначный ответ по этому поводу.

Глава МИД подчеркнул, что ситуация на границе пока не позволяет открыть КПП. При этом Сикорский заявил, что “хотел бы видеть ситуацию в ином состоянии”, передало польское информационное агентство PAP.

К слову, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что не против вероятного открытия одного погранперехода, однако, как всегда, есть нюанс. «Мы должны проанализировать, возможно ли разблокировать один КПП”, — заявил политик и добавил, что “не примет такого решения”, если у военных и пограничников “будет однозначно отрицательное мнение”, что это окажет “негативное, масштабное влияние на нашу безопасность».

Ранее Telegraf.news писал, что власти Польши закрыли на границе с Беларусью четыре из шести КПП, обосновав такие решения вопросами безопасности из-за нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться с территории РБ в ЕС, а также ростом контрабанды. В настоящее время для пассажирского сообщения открыта только одна переправа: “Тересполь — Брест”. Грузовые перевозки обслуживаются близлежащим переездом “Кукурыки — Козловичи”.

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