Польша закрыла последнее российское консульство в стране. Москва пообещала «зеркальный» ответ

Опубликовано: 19.11.2025 14:16 , Обновлено: 19.11.2025

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 19 ноября объявил о закрытии последнего российского консульства в стране - в Гданьске. Официально решение российской сторону будет выслано нотой в течение ближайших часов, сообщил глава польского МИДа. Из Москвы уже последовала ответная реакция.

Закрытие российского генконсульства последовало за двумя инцидентами на железнодорожной ветке по маршруту Варшава–Люблин, произошедшими в понедельник, 17 ноября. Польские власти уже признали их диверсиями и усмотрели в них “российский след”. В частности, премьер-министр Дональд Туск заявил, что к диверсиям причастны два украинца, предположительно сотрудничавших с российской разведкой.

Несмотря на такие обвинения, Сикорский подчеркнул, что речь не идёт о полном разрыве дипломатических отношений с Россией, передало польское издание Onet.pl. Министр также анонсировал дополнительные консультации с европейскими партнёрами Польши - с генеральным секретарём НАТО и членами Совета по иностранным делам Европейского союза.

Между тем, из Москвы уже последовал ответ на объявление о закрытии российского генконсульства в Гданьске. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии агентству ТАСС сообщила, что Москва в ответ сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в самой России. Захарова назвала это “ответной зеркальной мерой”.

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В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал обвинения Варшавы в причастности Москвы к самим диверсиям на железной дороге. Их Песков назвал “беспочвенными” и “посетовал на “полную деградацию” отношений с польскими властями.

“Это, наверное, проявление этой деградации, желание польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений. Здесь можно только выразить сожаление”, — заявил пресс-секретарь президентской администрации.

Ранее Telegraf.news рассказал, что чуть больше года назад при схожих обстоятельствах по решению польских властей было закрыто генеральное консульство России в Познани. Тогда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также в открытую обвинил Москву в “попытках диверсий” на польской территории. Тогда последней каплей для польских властей стала попытка поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве, к которому, по мнению Варшавы, были причастны российские спецслужбы.

Польша объявила о закрытии российского генконсульства. Чем пригрозили в МИД РФ?