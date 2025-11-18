Туск обвинил в подрыве железной дороги украинцев, "приехавших из Беларуси"

Опубликовано: 18.11.2025 15:55 , Обновлено: 18.11.2025

Выступая в Сейме, Дональд Туск 18 ноября заявил, что польские спецслужбы установили личности виновных в диверсиях на железной дороге. Он добавил, что на данный момент не может назвать имена виновных, но спецслужбы уверены, что они приехали в Польшу через Беларусь.

«Их личности установлены. Один из них — гражданин Украины, осуждённый судом во Львове в мае этого года. Он был осуждён за диверсии в Украине и проживает в Беларуси. Другой — житель Донбасса. Он также въехал в Польшу из Беларуси этой осенью, непосредственно перед атаками», — заявил Туск.

По его словам, идентифицированные - двое граждан Украины - “длительное время сотрудничали с российскими спецслужбами».

«Речь идёт о двух подтверждённых актах саботажа в городе Мика и под Пулавами. Мы уверены в обоих случаях. Оба эти инцидента были преднамеренными и имели своих исполнителей. Их целью было вызвать железнодорожную катастрофу», — заявил премьер-министр.

«Совершив диверсию в городе Мика, эти лица покинули территорию Польши через пограничный переход в Тересполе. Это произошло сразу после нападения. Польские службы располагают всей информацией об этих лицах и их фотографиями», — продолжил польский премьер.

Туск также заявил, что акты саботажа «происходили с перерывами». «Первый заключался в установке на рельсы стального зажима, который, скорее всего, был предназначен для схода поезда с рельсов. Это событие, предположительно, было записано на телефон с установленным на рельсах внешним аккумулятором. Эта попытка оказалась безуспешной», — сообщил премьер-министр.

Официальный Минск пока не комментировал информацию и обвинения главы польского правительства.

Напомним, что Польша только что открыла на границе с Беларусью два дополнительных пункта пропуска. Свое решение Варшава обосновала тем, что укрепила границу и сделала ее намного безопаснее. В то же время Дональд Туск предупредил, что КПП будут работать пока на пробном периоде. В МИД Беларуси приветствовали решение Польши и выразили надежду, что это только начало улучшения отношений.

Что будет с границе после таких обвинений со стороны властей Польши, пока неясно.

Польша потребует от Беларуси выдать диверсантов — Туск