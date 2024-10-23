Польша объявила о закрытии российского генконсульства. Чем пригрозили в МИД РФ?

Опубликовано: 23.10.2024 09:58 , Обновлено: 23.10.2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 октября сообщил, что отозвал согласие на работу генерального консульства России в Познани, и обвинил РФ в "попытках диверсий" на польской территории. В российском МИД пообещали дать "болезненный ответ" на это решение.

“Как министр иностранных дел, я располагаю информацией, что за попытками диверсий как в Польше, так и в странах-союзницах стоит Российская Федерация”, - процитировало Сикорского издание Interia Wydarzenia.

По словам главы польского МИД, недавно суд согласился с “убедительными доказательствами” прокуратуры, которые говорят о “попытке диверсии” в Польше, за ней якобы стояла иностранная разведка. Также Сикорский призвал прекратить “гибридную войну против Польши и ее союзников”.

“Гибридная война состоит из информационной агрессии, кибератак, дестабилизации на польско-белорусской границе и диверсий”, - заявил он.

Представитель польского МИД Павел Вронский сказал, что российское консульство закроют в ближайшие дни и в эти же сроки “дипломаты покинут страну”. Сикорский добавил, что сотрудники дипломатического представительства РФ “будут считаться нежелательными лицами в Республике Польша”.

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“Болезненный ответ” российского МИД

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии агентству РИА Новости заявила, что “на очередной враждебный шаг дадим болезненный ответ”.

Ранее Telegraf.news писал, что генерал Раймунд Анджейчак, который занимал в 2018–2023 годах должность начальника Генерального штаба Войска Польского, заявил на конференции Defending Baltics, что страны НАТО должны подготовить стремительный ответ на возможное нападение России.

«Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — предложил генерал.

«Нападем на Санкт-Петербург» — Польский генерал призвал НАТО готовиться к вторжению России. Что сказал про Беларусь?