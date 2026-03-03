Польша ведёт с Францией переговоры о размещении ядерного оружия

Опубликовано: 03.03.2026 07:43 , Обновлено: 04.03.2026

Польша ведёт переговоры с Францией и другими странами Европейского союза о возможности размещения на своей территории ядерного оружия в рамках программы ядерного сдерживания. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск после того, как ранее об участии Польши в этой программе упомянул президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Дональд Туск публично подтвердил участие Польши в программе ядерного сдерживания, объявленной на днях Эммануэлем Макроном.

“Польша ведет переговоры с Францией и группой своих ближайших европейских союзников по поводу передовой программы ядерного сдерживания. Мы вооружаемся силами наших друзей, чтобы наши враги не посмели на нас напасть”, — процитировало заявление Туска польское издание Interia.pl.

В понедельник во время визита на базу Командования ядерного сдерживания на острове Л’Иль-Лонг Эммануэль Макрон объявил, что Франция увеличит свой ядерный арсенал. При этом сами “стратегические средства”, по словам Макрона, Франция может развернуть не только на территории своей страны, но и стран-союзниц.

“При определенных обстоятельствах станет возможным развертывание стратегических ресурсов у союзников. Ключевую роль сыграет Германия. Польша, Нидерланды, Бельгия и Дания также присоединятся к усилиям Франции”, — заявил тогда Макрон.

Президент Франции заявил, что Соединенные штаты Америки и Великобритания были уведомлены об изменениях в ядерной доктрине страны, и что эта программа призвана служить дополнением к вооружению НАТО. Причиной изменения ядерной доктрины страны Макрон объяснил усугубившейся геополитической нестабильностью, возросшим риском глобальных конфликтов, которые теоретически способны перейти в ядерное противостояние.

Отметим, что высшее руководство Польши ранее высказывалось в поддержку участия в программе развития ядерного оружия в Европе. Так, в середине февраля этого года на этот счёт высказался президент страны Кароль Навроцкий, который заявил о своей поддержке идеи присоединения Польши к ядерному проекту, поскольку страна, по его мнению, “находится на грани вооруженного конфликта”. При этом Навроцкий настаивал на том, чтобы любые шаги в этом направлении предпринимались с учётом всех международных норм.

Напомним, ранее идею расширить “ядерный зонтик” Франции на всю Европу, вплоть до границ Беларуси, поддержали ещё в одной соседней стране - Литве. В прошлом году министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила о готовности инициировать обсуждение поправок в Конституцию страны, если союзники предложат разместить на литовской территории ядерное оружие или его компоненты.

Министр обороны Литвы предложила отменить запрет на ядерное оружие в стране

Обзавестись собственным ядерным оружием периодически предлагают и в Украине. Там этот вариант рассматривают как одну из гарантий безопасности для Киева при заключении мирного соглашения с Москвой. Однако в Минске эту идею считают ошибочной. В декабре прошлого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин высказывал мнение о том, что наличие ядерного оружия в стране, по его словам, не является гарантией безопасности, а скорее «фактором стратегического сдерживания».

В Минобороны Беларуси оценили идею размещения в Украине ядерного оружия — «Фактор сдерживания»