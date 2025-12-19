В Минобороны Беларуси оценили идею размещения в Украине ядерного оружия - "Фактор сдерживания"

Опубликовано: 19.12.2025 16:03 , Обновлено: 19.12.2025

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 19 декабря оценил перспективы размещения в Украине ядерного оружия. Такую идею в качестве одного из вариантов гарантий безопасности для Киева при заключении мирного соглашения с Москвой периодически высказывают в самой Украине.

Хренин считает такую постановку вопроса ошибочной, поскольку наличие ядерного оружия в стране, по его словам, не является гарантией безопасности, а скорее «фактором стратегического сдерживания».

«Оно не для того, чтобы проявлять агрессию, а чтобы агрессор не проявлял ее, прежде всего, к нам. Мы хотим мира. Вы к нам не лезьте, но если полезете — вот ответ», - объяснил свой взгляд на ядерное оружие Хренин.

Из таких же принципов, по его словам, исходили при размещении на территории Беларуси российского ракетного комплекса “Орешник”, который, по данным Минобороны, уже готовится заступить на боевое дежурство.

Отметим, что о возможности размещения ядерного оружия в Украине регулярно говорят в руководстве соседней страны. Так, в конце ноября этого года бывший главнокомандующий ВСУ, а теперь посол Украины в Великобритании Валерий Залужный перечислил этот вариант в числе тех гарантий безопасности, на которые рассчитывает Киев при заключении потенциального мирного соглашения с Москвой.

Российская сторона такой вариант считает неприемлемым. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «не допустит ни при каких обстоятельствах» того, чтобы Украина получила собственное ядерное оружие.