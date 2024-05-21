Польша решила возвести на границе с Беларусью 70-метровые вышки - Money.pl. Что будут делать?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 21.05.2024 19:43 , Обновлено: 21.05.2024

Польское издание Money.pl сообщило, что Варшава решила возвести в рамках проекта "Восточный щит" многометровые вышки по периметру границы с Беларусью. Информация пока неофициальная, но издание утверждает, что о ней сообщили его источники, близкие к принятию решений.

“Планируется построить 70-метровые наблюдательные вышки, которые позволят заглянуть на территорию Беларуси на расстоянии 3-4 км и увидеть любое возможное скопление [нелегалов]. Башни будут размещены на разном расстоянии друг от друга в зависимости от типа местности. А ограждение усилят системой дронов”, - сообщило Money.pl.

Ещё одно решение официальной Варшавы касается улучшения уже возведённого забора на границе с Беларусью, а именно его системы камер и датчиков. По мнению нынешних властей Польши, те, которыми сейчас оснащена “Великая польская стена”, позволяют вести наблюдение только вдоль линии стены. Чего недостаточно.

Польша решила построить вышки для слежки за территорией Беларуси

Также в Польше хотят среди прочего, усилить забор таким образом, чтобы затруднить сгибание прутьев или использование лестниц нелегалами. Также, по данным Money.pl, планируется возведение второго барьера, параллельного существующей стене и на некотором расстоянии от нее. Возможно, он не будет не таким основательным, как основная стена, но станет ещё одним препятствием для тех, кто каким-то образом прорвется через «главную» стену.

Таким образом, поляки могут создать своеобразную буферную зону, внутри которой будут находиться солдаты или пограничники.

Получается, «Восточный щит», о создании которого премьер-министр Польши Дональд Туск объявил несколько дней назад, будет включать в себя несколько компонентов. Его будут реализовывать различные министерства, наиболее важным из которых станет Министерство национальной обороны, которое будет отвечать за военные вопросы. В свою очередь, Министерство внутренних дел и администрации, как и прежде, будет отвечать за герметичность границы и ее защиту на время миграционного кризиса.

Ранее Telegraf.news сообщил, что объявленное премьером Польши Дональдом Туском грандиозное строительство на границе с Беларусью вызвало много вопросов. Польские СМИ попытались ответить, что же на самом деле будет представлять из себя “Восточный щит”? Собрали новые подробности.

Тайны «Восточного щита». Что власти Польши на самом деле задумали сделать на границе с Беларусью?