Польша решила построить вышки для слежки за территорией Беларуси

Опубликовано: 26.03.2024 17:35 , Обновлено: 26.03.2024

В Польше на границе с Беларусью решили возвести 70-метровые башни видеонаблюдения. Об этом польским СМИ, 25 марта, заявил главный комендант польской пограничной охраны Роберт Баган.

«Речь идет о башнях высотой 70 метров, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами. Башни дадут возможность получать обзор происходящего по обе стороны польско-белорусской границы», - рассказал бригадный генерал Роберт Баган.

По словам Роберта Багана, новые вышки обеспечат лучшую видимость и контроль над стратегическим участком границы почти на 10 км. вглубь Гродненской и Брестской областей.

Также Пограничная служба Польши планирует улучшить качество дорог вдоль границ с Беларусью. Грунтовую дорогу, которая усложняет проезд для транспортных средств Пограничной службы и армии, заменят на дрогу с твёрдым покрытием. Кроме того, в Польше для лучшего мониторинга приграничных территорий планируют приобрести дронов с вертикальным взлетом, для которых не нужно будет возводить взлётно-посадочные полосы.

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К слову, 25 марта вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал протокол о сотрудничестве между Министерством национальной обороны и городом Люблином, Люблинским воеводством и Люблинским аэропортом. В частности, документ предусматривает усиление военной авиационной базы в аэропорту Люблина, а также строительство новых подразделений в восточной Польше.

“Эти инвестиции в аэропорт Люблина и появление здесь постоянной вертолетной базы представляют собой огромное усиление функционирования вооруженных сил. Восточная Польша – та часть страны, которая сегодня заслуживает всеобщей поддержки. Здесь должно быть постоянное присутствие союзных войск, но и наша армия должна инвестировать в эти районы”, - заявил глава Минобороны после подписания протокола.

По словам польского министра эти решения и инвестиции продиктованы желанием укрепить потенциал безопасности и обороны на Востоке Польши.

Ранее Telegraf.news писал о том, что власти Польши намерены модернизировать забор на границе с Беларусью в апреле. Об этом заявили польские премьер-министр Дональд Туск и министр внутренних дел Марчин Кервиньский

Польша решила модернизировать забор на границе с Беларусью