Польша решила передать Patriot Украине, но ждёт разрешения Германии

Опубликовано: 24.11.2022 14:08 , Обновлено: 18.01.2023

Польские власти заявили 23 ноября, что американскую систему противовоздушной обороны Patriot, которую Германия предложила Польше, необходимо передать Украине, чтобы помочь ей защититься от российских ударов. Ранее Германия предложила Варшаве самолеты Eurofighter и системы ПВО Patriot для защиты воздушного пространства Польши на востоке на границе с Украиной.

Это произошло после падения ракеты в польском Пшеводуве, где два человека погибли в результате взрыва.

Сначала министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что принял предложение Германии с “удовлетворением”. Но после массированного обстрела Россией Украины в среду польские лидеры заявили, что было бы лучше, если бы системы обороны были размещены на западной Украине.

https://twitter.com/mblaszczak/status/1595492849201647619

Глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский назвал предложение Германии “интересным”, но сказал, что, по его мнению, “для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала оборудование украинцам, обучила украинские команды, с оговоркой, что батареи будут размещены на западе Украины”.

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Посол Украины в Варшаве Василий Зварич поблагодарил Блащака, написав в Twitter, что Украине нужно столько средств противовоздушной обороны, сколько она может получить.

[info_b]Стоимость поставки 9 батарей систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР «Пэтриот» PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР «Пэтриот» PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов. Максимальная дальность обнаружения цели составляет 35-50 км (при высоте полета цели 50-100 м) и до 170 км (1000-10000 м). Таким образом одна батарея может закрыть пространство до 340 километров в диаметре.[/info_b]

В свою очередь, комментируя польскую инициативу, пресс-секретарь командования военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что развертывание систем Patriot на западе Украины укрепит безопасность воздушного пространства как Украины, так и всей Европы.

“А почему в Польше? Вы можете развернуть его в Западной Украине, - сказал Игнат, которого цитирует новостной портал РБК-Украина. - Это вопрос к нашим партнерам, какие шаги они готовы предпринять для защиты украинской границы и украинской территории и Европы, для обеспечения безопасности воздушного пространства на окраинах Европы”.

Ранее Телеграф сообщил, что постоянный председатель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 24 ноября дал понять, что РФ будет продолжать бить ракетами по Украине.

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