Лукашенко предсказал «полное уничтожение Украины»

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Опубликовано: 24.11.2022 13:37 , Обновлено: 04.07.2024

Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что Украине необходимо «остановиться», иначе страну ждет «полное уничтожение».

Он считает, что «все сейчас в руках Украины». И если там не хотят, чтобы гибло много людей, «надо остановиться».

«Надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины», — предрек Лукашенко.

По его словам, «это не то, что Путин говорил как-то задолго до операции, что это будет угрожать потерей государственности – это будет уничтожение Украины».

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Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции 16 ноября, что получил через различных глав государств сигналы от России о возможности мирных переговоров. По его словам, это неподходящий формат.

Он считает, что любые мирные переговоры должны быть публичными, а не кулуарными.

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Тем временем постоянный председатель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 24 ноября дал понять, что РФ будет продолжать бить ракетами по Украине.

Он заявил, что цель подрыва боеспособности ВСУ «будет реализовываться военными методами», пока Киев «не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО».

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