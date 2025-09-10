Польша попросила НАТО применить статью 4 после инцидента с беспилотниками

Опубликовано: 10.09.2025 12:19 , Обновлено: 17.09.2025

Польша официально запросила консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора после того, как ночью её воздушное пространство нарушили беспилотники. По данным польского премьер-министра Дональда Туска, это были российские БПЛА.

«Впервые в истории» самолёты НАТО были задействованы для перехвата потенциальных угроз в небе над страной-участницей блока, заявили в альянсе. В операции участвовали польские F-16, нидерландские F-35, итальянский самолет-разведчик AWACS и самолет-заправщик.

Там добавили, что НАТО проводит тесные консультации с Польшей.

Командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс «быстро и решительно» отреагировал на ситуацию с беспилотниками и «продемонстрировав свои возможности».

При этом источник в НАТО сообщил агентству Reuters, что альянс пока не расценивает инцидент как прямое нападение.

По словам Туска, подтверждено сбитие трёх дронов, ещё один, вероятно, также уничтожен. Обнаружение целей обеспечивали в том числе немецкие системы ПВО Patriot, размещённые в Польше.

Всего же, по его данным, в Польшу залетело не менее 19 дронов.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия «систематически проверяет, как далеко она может зайти» и тестирует оборону НАТО. Глава МИД Литвы, в свою очередь, отметил, что у Вильнюса нет подтверждений преднамеренного характера вторжения.

В России назвали обвинения «беспочвенными», заявив, что никаких доказательств российского происхождения дронов не представлено. Российского дипломата в Варшаве вызвали в МИД Польши.

[inf] Статья 4 устава НАТО предусматривает, что любая страна-участница альянса может запросить консультации, если, по её мнению, её территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой. Это не статья 5 о коллективной обороне, которая трактует нападение на одного члена НАТО как нападение на всех.[/inf]

Польша сбила несколько дронов после «беспрецедентного» нарушения границы

Журналисты Telegraf.news ранее сообщили, что начальник Генерального штаба Павел Муравейко рассказал о сбитых белорусским ПВО беспилотниках. В ночь на 10 сентября, по его словам, над территорией страны уничтожены несколько дронов, которые «потеряли курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы».

ПВО ночью сбили дроны над Беларусью и предупредили Польшу и Литву — Минобороны