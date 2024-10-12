"Нападем на Санкт-Петербург" - Польский генерал призвал НАТО готовиться к вторжению России. Что сказал про Беларусь?

Опубликовано: 12.10.2024 12:55 , Обновлено: 12.10.2024

Генерал Раймунд Анджейчак, который занимал в 2018–2023 годах должность начальника Генерального штаба Войска Польского, заявил на конференции Defending Baltics, что страны НАТО должны подготовить стремительный ответ на возможное нападение России.

По словам генерала, в случае победы России в Украине, ее дивизии будут стоять в украинском Львове, а так же белорусских Бресте и Гродно. И в таком случае НАТО должно будет иметь ответ на вторжение российских войск в страны Балтии или Польшу.

Раймунд Анджейчак заявил, что в случае реализации такого прогноза, войска стран НАТО должны будут отреагировать “не в первый день, а в первую минуту”.

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“Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург», — предложил генерал Анджейчак.

Для того, чтобы этот план ответа стал возможным в Польше уже объявили о закупке боле 800 ракет, которые способны бить на расстояние до 900 километров.

Идею польского генерала поддержал командующий литовской армией. «Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять», — заявил Раймундас Вайкшнорас, передает Bild.

Будущий кандидат в президенты Польши?

Заявление польского генерала все пристальнее оценивают в его же стране. Ведь Раймунд Анджейчак считается одним из потенциальных кандидатов на пост президента Польши на выборах в 2025 году.

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Президентские выборы в Польше пройдут в мае 2025 года (наиболее вероятная дата первого тура – 18 мая 2025 года). Окончательный официальный список кандидатов, баллотирующихся на пост президента, будет известен за 45 дней до первого тура выборов. Но уже сейчас идут разговоры о том, кого выдвинет консервативная партия “Право и справедливость”, которая потеряла большинство в парламенте и столкнулась с кризисом.

Генерал Анджейчак не раз подчеркивал, что не является сторонником войны, а наличие планов ответного удара и сильная армия нужны для сдерживания России от возможных агрессивных действий против восточного фланга НАТО в будущем.

Война не нужна

Ранее Александр Лукашенко также заявил, что не хотел бы войны с Польшей.

“Не буду говорить о наших отношениях с руководством Польши. Я не хочу сказать, что со всеми поляками в Польше у нас блестящие отношения, но 99% поляков понимают нашу политику и, уверен, поддерживают ее. Наша политика не агрессивна по отношению к Польше”, - заявил он.

По его словам, официаный Минск не старается “навязать свою политику”, воевать с Польшей. “Мы прекрасно понимаем, что в этой войне погибнут миллионы, и никто не выиграет. И она нам не нужна. Нам нужны мир и покой”, - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями проживающих в Беларуси национальных меньшинств.