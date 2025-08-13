Польша "категорически отвергла" предложение Минобороны Беларуси

Опубликовано: 13.08.2025 21:34 , Обновлено: 13.08.2025

В Польше министерство иностранных дел ответило на призыв властей Беларуси вернуться к диалогу. Там заявили, что готовы ответить на июньское заявление Минобороны Беларуси публично. Позицию МИД Польши озвучил радиостанция RMF FM.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши заявили, что в ноте Минобороны Беларуси содержалось предупреждение о том, что отсутствие переговоров может привести к «новой войне в Европе», ареной которой станут Беларусь и Польша.

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«В сложившейся ситуации Польша категорически отвергает возобновление диалога с Беларусью», — говорится в заявлении МИД Польши. Официальная Варшава заявила, что ее позиция «твёрдая» и основана на нескольких ключевых аргументах.

Там снова обвинили власти Беларуси в проведении “гибридных операций против Польши”. И в качестве примера напомнили о потоке нелегалов через белорусскую границу.

Также Варшава заявила, что союзнические отношения Беларуси и России мешают налаживанию отношений, в том числе в контексте продолжающихся боевых действий в Украине и гибели там мирных жителей.

«В настоящее время не видим возможности для переговоров, поскольку военное сотрудничество между государствами требует соблюдения определённого минимума правил в международных отношениях для укрепления взаимного доверия», - говорится в распространенном польскими СМИ ответе МИДа.

В июле помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко рассказал, что ответ на июньское письмо, переданное по официальным каналам ОБСЕ в Польшу, в Минске уже получили. Представитель Минобороны назвал его “формальным отказом”.

Тогда же Валерий Ревенко обвинил Польшу в «ускоренной милитаризации». «Республика Беларусь, как соседняя страна, не может игнорировать эту тенденцию», — сказал он. По его словам, Беларусь обеспокоена увеличением расходов Польши на оборону, закупками наступательных вооружений и наращиванием мощностей по производству оружия и боеприпасов.

“Только от решения военно-политического руководства Республики Польша зависит, войдёт ли она в историю как государство, не сумевшее предотвратить новую войну в Европе, или как страна, которая дипломатическими методами разрешила существующие разногласия и тем самым внесла значительный вклад в укрепление европейской безопасности”, - заявил Ревенко.

«Мы готовы рассмотреть как полный возврат к ранее заключённым договорённостям, так и возможность расширения комплекса мер транспарентности, доверия и безопасности», — говорится в предложении Беларуси.

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