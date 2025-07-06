Получится ли у Маска попасть в Конгресс США? Эксперты оценили обещания миллиардера создать партию

Опубликовано: 06.07.2025 14:56 , Обновлено: 06.07.2025

Уроженец ЮАР, американский миллиардер Илон Маск объявил о создании "Американской партии" (кратко — "Америка"). Так он отреагировал на подписание президентом США Дональдом Трампом "большого и прекрасного закона" о бюджете.

Маск в своем сообщении в соцсети X в субботу объяснил желание создания “Американской партии” стремлением “вернуть” народу США свободу и бросить вызов тому, что он назвал национальной “однопартийной системой”.

Маск сослался на свой опрос, опубликованный в X в пятницу — в День независимости США, — в котором спросил, хотят ли респонденты “независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы, однопартийной) системы”, которая доминировала в политике США около двух столетий.

Опрос с вариантами “да” или “нет” собрал более 1,2 миллиона ответов. “С коэффициентом 2 к 1 вы хотите создать новую политическую партию, и вы ее получите!” — написал Маск в субботу. Впрочем, в опросе могли участвовать все желающие, в том числе не граждане США, даже белорусы.

“Дело дошло до банкротства нашей страны, расточительства и взяточничества. Мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия “Америка” создана для того, чтобы вернуть вам свободу”, — продолжал, однако, миллиардер.

Илон Маск был главным финансистом предвыборной кампании Трампа во время выборов 2024 года и после выборов возглавил Департамент эффективности правительства, целью которого было сокращение государственных расходов. Однако с тех пор они сильно поссорились из-за разногласий по поводу “Большого и прекрасного законопроекта”.

Позднее Маск пригрозил, что создаст новую политическую партию и потратит свои деньги на смещение конгрессменов, поддержавших законопроект, который, по мнению экспертов, увеличит дефицит бюджета США на 3,4 трлн долларов в течение десятилетия.

“Они проиграют праймериз в следующем году, даже если это будет последнее, что я сделаю на этой Земле”, — пообещал Маск. Ни Трамп, ни Белый дом пока никак не прокомментировали заявление Маска.

Получить пару мест в парламенте?

В пятницу, после публикации результатов опроса, Маск изложил свой план, чтобы отобрать места в Палате представителей (Конгрессе) и Сенате и чтобы “Америка” получила “решающий голос” по ключевым законодательным актам.

Двухпартийная система в Соединенных Штатах уже давно подвергается критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Но известные предпринятые ещё в прошлом веке попытки сформировать третью партию не увенчались успехом.

Миллиардер Росс Перо баллотировался на пост президента как независимый кандидат в 1992 году, набрав почти пятую часть голосов избирателей, но на выборах, которые выиграл Билл Клинтон, не победил ни в одном штате.

Есть шансы?

Впрочем политологи считают, что идея Маска столкнется с большими сложностями. “Я не думаю, что это очень серьезно”, — заявил Ричард Джонсон, старший преподаватель по политике США в Лондонском университете королевы Марии.

“Создать партию возможно, и деньги могут помочь, но это довольно закрытая система [в США]”, — заявил, в свою очередь, Жером Виала-Годфруа, эксперт по политике США в комментарии для France 24.

Эксперты сошлись во мнении, что Маску будет сложно получить голоса избирателей и пойти бюрократические препоны. Но если это произойдет, то главный удар будет нанесен именно по Республиканской партии.

“На практике создать новую партию в американской системе очень и очень сложно. Существуют всевозможные барьеры, требующие огромного количества подписей для регистрации в каждом штате, — отмечтил Ричард Джонсон. - Это не просто вопрос денег. Нужны тысячи людей в каждом штате”.

В свою очередь, один из политнаблюдателей считает, что партия Маска в случае успеха может пошатнуть вековую политическую систему в США. “Это может иметь значительные последствия, поскольку президентское большинство в Конгрессе очень незначительно. Это может изменить баланс, если Маску удастся повлиять на несколько ключевых округов”, — считает Виала-Годфруа.

“Мы наблюдаем своего рода гражданскую войну, назревающую внутри Республиканской партии”, — подвел итог Виала-Годфруа. По его мнению, для демократов сложно представить лучший сценарий, чем когда Трамп и Маск действуют против друг друга.