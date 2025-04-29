Опубликовано: 29.04.2025 17:14 , Обновлено: 29.04.2025

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Его слова привело турецкое информационное агентство Anadolu.

«Этим решением мы отказываемся быть частью политизированного института, который потерял свою беспристрастность и доверие», — написал Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметило Anadolu, решение последовало за тем, как Венгрия объявила о намерении покинуть МУС ещё 3 апреля, вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Будапешт с четырёхдневным визитом.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в секторе Газа, где, по данным местных властей на тот момент, погибло более 50,5 тыс. человек с октября 2023 года. Его визит в Венгрию стал первой поездкой в Европу после выдачи ордера.

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Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, как сообщило агентство, призывали Венгрию арестовать Нетаньяху и передать его МУС, но эти призывы остались без ответа.

Anadolu также напомнило, что Израиль является фигурантом дела о геноциде в Международном суде ООН из-за войны в Газе. Во вторник ЮАР заявила этому суду, что Израиль «использует голод как оружие» против палестинцев, нарушая международное право. Газовые власти, по информации агентства, утверждали, что как минимум 65% убитых палестинцев — женщины, дети и старики.

Мотивы решения Венгрии покинуть МУС, связанные именно с визитом Нетаньяху и обвинениями в его адрес, министр иностранных дел прямо не прокомментировал, ограничившись общим обвинением суда в «политизации» и «потере беспристрастности».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на недавнем политическом форуме, организованном партией «Фидес», одной из двух крупнейших политических партий страны, вновь поднял вопрос возможного выхода Венгрии из состава Евросоюза.

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