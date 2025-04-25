«Момент ещё не наступил» - Орбан назвал условия, при которых Венгрия выйдет из ЕС

Опубликовано: 25.04.2025 09:32 , Обновлено: 25.04.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на недавнем политическом форуме, организованном партией "Фидес", одной из двух крупнейших политических партий страны, вновь поднял вопрос возможного выхода Венгрии из состава Евросоюза. Он подчеркнул, что подобное решение страна должна принимать "после глубоких раздумий".

Сам форум был посвящен, в числе прочего, вопросу потенциального членства Украины в Европейском союзе, против которого неизменно и категорично выступает Орбан.

“Вступление Украины в ЕС определит будущее Венгрии на несколько десятилетий. Мы можем потерять всё, над чем работали последние 15 лет”, — написал по итогам конференции Орбан на своей страничке в Facebook.

По его мнению, вступление Украины в ЕС для Венгрии будет означать “конец сельскохозяйственных субсидий, сокращение муниципальных сборов и семейных пособий”.

При этом политик выказал мнение, что если бы в 2004 году Европейский союз выглядел так, как сейчас, “неизвестно, вступила бы Венгрия в него или нет”. Он не исключил вероятности того, что если условия за пределами ЕС “будут лучше, чем внутри него”, то руководство страны, возможно, решит выйти из Союза.

“Однако это решение должно быть принято после тщательного рассмотрения. Необходимо решить, когда наступит момент, когда стоит принять решение об уходе, но это должно быть решено после глубоких раздумий”, - заявил Орбан, подчеркнув, что пока “этот момент ещё не наступил” и преимущества членства в ЕС пока перевешивают его недостатки.

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За подробные высказывания Орбана уже раскритиковали некоторые европейские политики. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своих соцсетях, что “победа на выборах стоила того, чтобы мечта Качиньского о “Будапеште в Варшаве” никогда не сбылась”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого месяца министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал европейцев занять более жесткую позицию в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он предложил лишить Венгрию права голоса в ЕС, чтобы “предотвратить раскол Европы”.

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