Полицейские пригрозили премьеру Польши забастовкой в день марша оппозиции. Зачем принесли гроб в канцелярию Туска?

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Опубликовано: 23.10.2024 09:26 , Обновлено: 17.09.2025

Польские полицейские пригрозили устроить забастовку 11 ноября, в день, когда оппозиция планирует провести многотысячный митинг, несмотря на то, что городские власти его не санкционировали. Полицейские выдвинули действующим властям ряд требований и даже устроили показательную демонстрацию, принеся гроб к канцелярии премьер-министра Дональда Туска.

Профсоюзы польских полицейских в начала октября объявили так называемую “итальянскую забастовку”, то есть намеренно тщательно (а следовательно - и существенно медленнее обычного) выполняют свои прямые обязанности, соблюдая все административно-бюрократические формальности. Причиной забастовки стало требование полицейских повысить финансирование их службы и улучшить социальные гарантии государства для офицеров.

В частности, они потребовали следующее:

привязать бюджет полиции к ВВП;

обеспечить 15%-ной надбавкой офицеров и служащих полиции,дополнительной фиксированной надбавкой для всех сотрудников полиции, а также дополнительного пособия для жителей столицы;

внести изменения в закон о пенсионном обеспечении и гарантировать сотрудникам полиции право на пенсию после 18 лет службы;

изменить принцип расчета пенсии для сотрудников полиции, рассчитывая её исходя из размера последней зарплаты, а не с зарплаты за последние 10 лет;

предоставить полицейским социальные льготы, аналогичные тем, которые есть у армейских служащих.

По данным профсоюзов, нынешние социальные гарантии от государства для полицейских недостаточны, что неизбежно ведёт к сокращению желающих идти служить в полицию. Как следствие, уже в следующем году число вакансий в полиции, по подсчётам профсоюзов, может достичь 20 тыс. человек.

“Это реальная угроза общественной безопасности и большая нагрузка для офицеров”, - заявил Дариуш Матецкий, депутат Сейма Польши от партии “Право и справедливость”.

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На днях профсоюзы организовали демонстрацию у офиса премьер-министра Дональда Туска, устроив там настоящие “похороны польской полиции”. Активисты привезли к канцелярии премьера гроб с надписью “Полиция” и пронесли его через строй безликих картонных офицеров, отдающих честь. Эти картонные фигуры символизировали офицеров, ушедших со службы из-за недовольства сложившейся ситуацией.

До сих пор требования полицейских услышаны не были, поэтому профсоюзы пригрозили усилить забастовку. В частности, полицейские, поддерживающие требования профсоюзов, пообещали массово уйти на больничный к 11 ноября. Именно на этот день в Варшаве запланирован оппозиционный Марш независимости.

Впрочем, глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк, выступая в эфире телеканала TVN24, заверил, что переговоры с профсоюзами начнутся уже в к концу этой недели.

“У нас есть дополнительные средства на полицию в бюджете 2025 года, дополнительный миллиард, и мы готовы сесть и поговорить с ответственными профсоюзами. Мы поговорим с главнокомандующим, со всеми представителями, в том числе с теми, кто пытаются протестовать, что это губительный путь”, - заявил глава ведомства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что мэрия Варшавы отказала ассоциации “Марш независимости”, представляющей польскую оппозицию, в проведении массового митинга 11 ноября, в котором, по словам организаторов, предполагали принять участие порядка 100 тыс. человека. Несмотря на то, что заявленный маршрут демонстрации был таким же, как на протяжении последних нескольких лет, в городской администрации расценили столь раннюю заявку на мероприятие “ограничением конституционной свободы организации других собраний”.

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