"Пока рано" - Медведев рассказал, с кем хочет вести переговоры по Украине. Не о мире?

🎤 Мнение

Опубликовано: 19.05.2023 13:58 , Обновлено: 19.05.2023

Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая, что не хочет вести переговоры с властями Украины о мире. А потом добавил, что их вообще рано вести.

“Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны”, - заявил российский чиновник.

Медведев объявил «противно-сырую» Великобританию «вечным врагом России» и пригрозил «волной»

Ранее Телеграф сообщил, что Дмитрий Медведев под вечер отреагировал на ночную атаку Кремля неизвестными беспилотниками. По его мнению, у России “не осталось никаких вариантов”.

«Не осталось никаких вариантов» — Медведев отреагировал на атаку Кремля