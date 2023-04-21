Медведев объявил "противно-сырую" Великобританию "вечным врагом России" и пригрозил "волной"

Опубликовано: 21.04.2023 15:06 , Обновлено: 21.04.2023

Бывший президент РФ, а ныне зампред Совбеза, Дмитрий Медведев заявил 21 апреля, что считает Великобританию вечным врагом своей страны. Так он ответил на санкции, которые Соединённое королевство ввело в ответ на срок в 25 лет, присужденный журналисту Владимиру Кара-Мурзе.

Российский политик назвал британских политиков “дегенератами” и “тварями”.

“Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия”, — написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

Потом экс-президент России процитировал зачем-то “Биттлз”.

Это не первый раз, когда Дмитрий Медведев угрожает западным странам различного рода ударами “новейшего российского оружия”. Ранее Телеграф сообщил, что бывший президент России пригрозил властям Германии ударом «всеми средствами», если они арестуют Владимира Путина. Однако в РФ обратили внимание на важный нюанс.

Медведев пообещал ударить по Берлину в случае ареста Путина. Но россияне напомнили ему про нюанс