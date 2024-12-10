"Похоже на блокаду" — В Абхазии из-за дефицита энергии закрыли школы и детские сады

Опубликовано: 10.12.2024 11:11 , Обновлено: 10.12.2024

Исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашённой Абхазии Валерий Бганба сообщил, что с сегодняшнего дня из-за ухудшения ситуации с энергообеспечением в стране закроют школы и детские сады. Планируется, что меры будут действовать как минимум до 17 декабря.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики. Мы предлагаем взять дополнительные каникулы, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома», — сообщил Валерий Бганба.

Что касается учреждений здравоохранения, они продолжат работать в штатном режиме. По его словам, сделано всё возможное, чтобы у больниц были запасы топлива на случай чрезвычайной ситуации, передало местное информагентство “Асныпресс”.

Планируется, что во вторник власти самопровозглашённой республики Абхазия рассмотрят вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Исполняющий обязанности министра энергетики Джансух Нанба предупредил, что в «худшем случае» подача электроэнергии может сократиться до шести часов в сутки.

В чём причина?

С начала ноября подобные меры ввели из-за нехватки энергии, вызванной низким уровнем воды на плотине Ингурской ГЭС, которая питает восточную часть Абхазии. Изначально дефицит покрывали за счёт коммерческого перетока электроэнергии из России. Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба утверждал, что его поставка из РФ оплачена до 10 декабря.

При этом, по его словам, дальнейшая ситуация с подачей электроэнергии зависит от того, смогут ли власти республики «найти средства в бюджете для оплаты перетока». Он обратился к России с просьбой предотвратить энергетический кризис в самопровозглашённой Абхазии.

«Если мы не сможем его [переток] пролонгировать, то, конечно, у нас сложится очень серьёзная ситуация. При минимальной выработке ИнгурГЭС мы не сможем обеспечить страну электроэнергией. Положение сложное, приток воды ожидается только весной», — подчеркнул Валерий Бганба.

На ситуацию также влияет незаконная добыча криптовалюты. По словам исполняющего обязанности министра энергетики Абхазии, нелегальные майнинговые фермы потребляют около 1 млн кВт.ч электричества в сутки. Если не приостановить эту деятельность, жители республики могут остаться вовсе без электричества, отметил Джансух Нанба.

[info_b]К слову, финансовые трудности в самопровозглашённой Абхазии возникли после остановки помощи России. Так, после отказа Сухума от инвестиционного соглашения с Москвой поставки электричества в республику производятся по коммерческим ценам. [/info_b]

Что говорят местные жители?

На ситуацию уже отреагировали местные жители. Один из блогеров опубликовал на просторах TikTok видео, в котором назвал происходящее “блокадой Абхазии”. Мужчина отметил, что с 00:00 до 07:00 в стране отключат Интернет и напомнил о решении властей отправить детей и школьников на внеплановые “каникулы”.

“Очень серьёзные проблемы начинаются в Абхазии. Ни денег, ни света, ни образовательной системы. Куда-то Абхазию вообще в каменный век отправляют”, — заключил он.

Ранее Telegraf.news писал, что 11 ноября в Сухуми, столице самопровозглашённой республики Абхазии, местная оппозиция устроила масштабную акцию протеста. Поводом для демонстрации стало задержание пятерых оппозиционных политиков, которые выступали против планов властей по строительству многофункциональных комплексов в стране.

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Также мы рассказывали, что депутаты парламента самопровозглашённой Абхазии 3 декабря не ратифицировали соглашение по инвестициям с Россией, которое вызвало массовые протесты оппозиции. В Госдуме РФ заявили, что это приведет к охлаждению отношений между Москвой и Сухумом.

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