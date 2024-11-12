Оппозиция устроила потасовку с полицией у здания Службы госбезопасности Абхазии. Чего добиваются демонстранты?

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Опубликовано: 12.11.2024 08:26 , Обновлено: 12.11.2024

Вечером 11 ноября в Сухуми, столице самопровозглашённой республики Абхазии, местная оппозиция устроила масштабную акцию протеста. Поводом для демонстрации стало задержание пятерых оппозиционных политиков, которые выступали против планов властей по строительству многофункциональных комплексов в стране.

Пятерых активистов, представляющих несколько политических организаций, включая Союз ветеранов войны, накануне задержали абхазские спецслужбы. Политики возвращались в Сухуми со встречи с жителями курортного Гудаута, которые также выступили против закона “О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов”. Оппозиция предполагает, что за принятием этого закона последует ратификации российско-абхазского инвестиционного соглашения, которое они категорически не приемлют.

Кадры задержания оппозиционеров попали в Сеть и вызвали возмущение у их сторонников, которые и инициировали демонстрации в поддержку задержанных по всей стране.

В результате к вечеру сторонники оппозиции перекрыли Гумистинский мост, который является центральной транспортной артерией Абхазии, пропуская по мосту исключительно машины скорой помощи. Заблокировали движение и на других важных участках дорог.





































Часть демонстрантов также окружила здание Службы госбезопасности в Сухуми, а после того, как там произошла массовая потасовка с полицией, к правительственным зданиям в городе, в том числе, к администрации президента самопровозглашённой республики в Сухуми, начали стягивать военную технику.

Почему оппозиция против закона о многофункциональных комплексах?

Абхазская оппозиция категорически не приемлет законопроект о статусе многофункциональных комплексов, поскольку считает необходимым для начала скорректировать законы в области кадастра. Местные жители выказали опасение, что резкий и бесконтрольный рост жилой застройки превратит Абхазию “в плохой вариант Сочи”, приведёт к росту цен на жилье, и лишит их возможности конкурировать с крупными курортными городами России.

Ещё один проблемный вопрос - коммуникации. В нынешнем их состоянии, по мнению оппозиции, ни энергетическая система, ни коммуникации “абсолютно не готовы” к высоким нагрузкам, которые неизбежно возрастут после строительства новых жилых комплексов и апартаментов.

Немаловажным моментом также являются опасения по поводу того, что жильё в многофункциональных комплексах начнут массово скупать грузины, что, по мнению некоторых представителей оппозиции, приведёт к существенному демографическому перекосу и к новым конфликтам между представителями двух этносов.

По состоянию на утро 12 ноября протестующие не ушли с улиц Сухуми, а дороги остаются заблокированными. Один из лидеров оппозиции и бывший кандидат в президенты Абхазии 2020 года Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция намерена добиваться не только освобождения своих сторонников, но и отмены скандального законопроекта, который накануне был утверждён местным парламентом.