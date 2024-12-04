Парламент Абхазии не ратифицировал инвестиционное соглашение, вызвавшее массовые протесты. Как отреагировали в Москве?

Опубликовано: 04.12.2024 09:51 , Обновлено: 04.12.2024

Депутаты парламента самопровозглашенной Абхазии 3 декабря не ратифицировали соглашение по инвестициям с Россией, которое вызвало массовые протесты оппозиции. В Госдуме РФ заявили, что это приведет к охлаждению отношений между Москвой и Сухумом.

Как [link href=“https://www.apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13950-deputaty-parlamenta-progolosovali-protiv-ratifikatsii-abkhazo-rossijskogo-soglasheniya-ob-investitsionnoj-deyatelnosti” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство “Апсныпресс”, против ратификации проголосовал 21 человек, двое воздержались. “Никто не может сказать, что инвестиции — это плохо или они не нужны. Мне кажется, что та форма, с которой мы сейчас хотим подойти к этому вопросу, абсолютно недопустима”, - считает вице-спикер абхазского парламента Астамур Аршба.

Он предложил перенести вопрос о ратификации этого соглашения “до того момента, пока мы не придем к одному общему решению с привлечением профильных специалистов, экономистов, бизнес-сообщества и будущего президента”.

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Как отреагировали в Москве?

Первый зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что отказ абхазского парламента от ратификации инвестиционного соглашения с Россией повлечет за собой охлаждение отношений между Москвой и Сухумом.

Затулин считает, что решение депутатов было принято под давлением «тех, кто свергал власть» в республике во время ноябрьских протестов, [link href=“https://rtvi.com/news/v-gosdume-nazvali-posledstviya-otkaza-abhazii-ot-biznes-soglasheniya-s-rossiej/” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] телеканал RTVI. “Они на сегодняшний день таким образом торопятся реализовать свои собственные программы, при этом не обращая никакого внимания должного на то, какой ущерб это наносит двусторонним отношениям», - утверждает российский депутат.

Ранее Telegraf.news писал, что президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания объявил об отставке после достижения договоренностей с оппозицией. Это подтвердила его пресс-служба.

Президент Абхазии объявил об отставке под давлением оппозиции. Но есть нюанс