"Поэтому они и проигрывают" - У Зеленского оценили возврат России к "зерновой сделке"

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.11.2022 19:29 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский не комментировал заявления Владимира Путина и МИД России о том, что Украина якобы письменно пообещала не уничтожать Черноморский флот РФ. Однако глава его офиса и советник кое-что рассказали.

Так, Андрей Ермак заявил, что принуждение России к дальнейшему соблюдению “зерновой сделки” - важный шаг в многолетней истории.

“В геополитическом плане то, что произошло в эти дни, ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия. А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проигрывают”, - рассказал глава офиса Зеленского, не подтвердив и не опровергнув заявления Кремля о якобы полученных гарантиях от Киева.

В свою очередь, советник главы ОП Украины Михаил Подоляк назвал произошедшее уроком для Запада.

“Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать нерушимую позицию. Путь к “умиротворению” агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы”, - написал в своем твиттере Михаил Подоляк.

“Мы потребовали”

Нвпомним, что в МИД России попытались объяснить, как Кремль так стремительно сначала заявил о выходе из “зерновой сделки”, а потом также внезапно в нее вернулся.

“Мы потребовали очень четко сформулированных гарантий безопасности, дальнейшей реализации. Минобороны сделало заявление, что гарантии получены. Соответственно сделало заявление на этот счет о ее продлении», — так заявила 2 ноября представитель МИД Захарова.

Позднее президент РФ Владимир Путин уточнил, что “гарантии” Минобороны России получила от Турции, а не Украины непосредственно. И что после этого он лично приказал возобновить участие в “зерновой сделке”.

«Давайте не путать» — Захарова объяснила, почему Россия вернулась в «зерновую сделку»

“Сначала расскажу Байдену”

В Украине не комментируют слова властей РФ о неких “гарантиях” не уничтожать Черноморский флот РФ. А президент Турции уклонился от ответа, как заставил власти России вернуться в рамки “зерновой сделки”.

“Сначала я расскажу Байдену, а потом расскажу вам”, – сказал он журналистам.

Ранее Телеграф сообщил, что власти Турции пообещали игнорировать “запрет” России на вывоз зерна из Украины по Черному морю.

Корабли под турецким флагом продолжат вывозить из Украины зерно по Черному морю, несмотря на то, что Россия заявила о приостановке сделки. Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Корабли с зерном продолжат выходить из Украины под турецким флагом — Минобороны Турции