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Опубликовано: 02.11.2022 16:59 , Обновлено: 02.11.2022

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября объяснила, почему РФ решила вернуться в «зерновую сделку» с Украиной спустя 2 дня после выхода из нее.

Журналисты российского издания «Известия» спросилиу Захаровой, на каких условиях Россия может продлить «зерновую сделку» после официального окончания ее действия 19 ноября.

«Давайте еще раз. Давайте не путать. Вот сейчас был кризис, связанный с террористической атакой на реализацию гуманитарного проекта. Мы потребовали очень четко сформулированных гарантий безопасности, дальнейшей реализации. Минобороны сделало заявление, что гарантии получены. Соответственно сделало заявление на этот счет о ее продлении», — так ответила представитель МИД.

Что касательно продления сделки после ее завершения, она заявила, что уже это комментировала — «будем анализировать исходя из всего процесса реализации».

И добавила, что «не считает уместным» перекрещивать эти две темы.

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Тем временем россияне в соцсетях остались не совсем довольными таким поворотом событий. Они ярко отреагировали на возвращение РФ в «зерновую сделку».

«Именно тот момент, когда «сверхдержава» напоминает грустного ослика Иа из старого доброго мультфильма, который то «входит, то замечательно выходит» из зерновой сделки», — написал один пользователей.

«Пусть сами воюют, раз бабки превыше всего», «Нашу страну опустили ниже плинтуса», «Ждем от ВВП [Путина] очередное «нас обманули», — отметили другие.

Напомним, в Министерство обороны России 2 ноября объявили, что вернулись в «зерновую сделку» с Украиной. Это произошло всего спустя два дня после выхода из нее. По официальной версии, потому что Киев «дал письменные гарантии», что не будет использовать зерновой коридор для боев.

Вероятно, на решение РФ в том числе повлияла Турция.

Перегруппировались? Россия вернулась в «зерновую сделку»