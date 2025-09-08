Подорвать "Северные потоки" мог приказать Залужный — Die Welt
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, предположительно, поручил подорвать "Северные потоки". Об этом анонимно заявил изданию Die Welt немецкий следователь по этому делу.
Однако в материале сказано, что мнения в близких к спецслужбам кругах по этому поводу разнятся. Одни заявили, что экипажа яхты, с которой закладывали взрывчатку к “Северным потокам”, плохо скрыли улики. Другие назвали это “чушью”.
Также Die Welt пишет, что в Германии уверены, что раскрыли дело и знают имена всего экипажа яхты и имеют множество доказательств причастности украинских властей.
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К слову, еще в конце 2024 года немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники писало, что Залужный предлагал взорвать не только “Северный”, но и “Турецкий поток” в Черном море, но операция провалилась.
А ранее Telegraf.news писал, что координатором операции по подрыву считают арестованного в Италии Сергея К, но сам он вину отрицает.
Как заявили в прокуратуре, он и его сообщники вышли в море на парусной яхте из Ростока на северо-восточном побережье Германии, чтобы совершить атаку в районе датского острова Борнхольм. Судно арендовано у немецкой компании с помощью поддельных документов через посредников.
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