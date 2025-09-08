Подорвать "Северные потоки" мог приказать Залужный — Die Welt

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Опубликовано: 08.09.2025 14:43 , Обновлено: 08.09.2025

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, предположительно, поручил подорвать "Северные потоки". Об этом анонимно заявил изданию Die Welt немецкий следователь по этому делу.

Однако в материале сказано, что мнения в близких к спецслужбам кругах по этому поводу разнятся. Одни заявили, что экипажа яхты, с которой закладывали взрывчатку к “Северным потокам”, плохо скрыли улики. Другие назвали это “чушью”.

Также Die Welt пишет, что в Германии уверены, что раскрыли дело и знают имена всего экипажа яхты и имеют множество доказательств причастности украинских властей.

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К слову, еще в конце 2024 года немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники писало, что Залужный предлагал взорвать не только “Северный”, но и “Турецкий поток” в Черном море, но операция провалилась.

А ранее Telegraf.news писал, что координатором операции по подрыву считают арестованного в Италии Сергея К, но сам он вину отрицает.

Как заявили в прокуратуре, он и его сообщники вышли в море на парусной яхте из Ростока на северо-восточном побережье Германии, чтобы совершить атаку в районе датского острова Борнхольм. Судно арендовано у немецкой компании с помощью поддельных документов через посредников.

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